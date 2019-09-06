默克爾陷健康危機 李克強歡迎儀式有特殊安排

德國總理默克爾9月6日至7日訪問中國。但是由於默克爾身體狀況一直不好，中國方面在歡迎儀式上也做出了特殊安排。

北京時間9月6日上午，中國國務院總理李克強為默克爾（Angela Merkel）舉行了歡迎儀式，但是值得注意的是，中方為了照顧默克爾的身體狀況，做了一個貼心的安排，在兩國領導人檢閲儀仗隊的地方安排了兩把椅子。

從歡迎儀式的現場來看，默克爾大多數時間都是坐在椅子上，即便是在奏德國國歌的時候。而李克強在奏中國國歌的時候則起立。

自2005年以來，默克爾一直領導着德國，是西方主要國家中執政最長的政治領袖。但是年事已高的默克爾近來頻頻在公共場合身體發抖，她的身體狀況引人擔憂。

6月18日，默克爾在迎接烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）時，突然全身顫抖、晃動不止；僅僅一週後，當她與德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）共同出席活動時，再次顫抖。第三次顫抖發生在7月10日，會見芬蘭領導人的時候。

可能是身體狀況進一步惡化，7月中旬，在迎接丹麥首相弗雷德裏克森（Mette Frederiksen）和摩爾多瓦總理桑杜（Maia Sandu）時，默克爾全程坐着聽完了軍樂隊演奏。8月中旬，默克爾迎接到訪的立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）時，也是全程坐着聽完國歌演奏。而依照慣例，在奏國歌環節，通常需要站立。

對於不到一個月時間裏三度顫抖，默克爾也表示，能理解公眾對她健康問題的質疑，清楚自己自作為總理的職責，也明白自己能夠勝任這份工作，並稱大家無需擔心。她同時強調，不會尋求第五個總理任期。