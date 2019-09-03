【新聞背後】以色列重選臨近　內塔尼亞胡四處點火

4月以色列大選過後，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的利庫德集團未獲國會多數支持，令國會解散並在9月17日重新大選。選舉臨近，內塔尼亞胡政府亦動作頻頻，除對周邊黎巴嫩、敘利亞、伊拉克三國發起軍事打擊，又宣稱西岸猶太人定居點為以色列領土。有分析認為，內塔尼亞胡此時展示「強硬作風」只為吸引保守派選民支持。

向周邊國家四處點火

本輪衝突始於8月24日起以色列的「三面出擊」。上月24日至26日三天，以軍先後對敘利亞、黎巴嫩、伊拉克三國境內同伊朗有關軍事目發起攻擊。早前敘利亞內戰期間，伊朗曾派出聖城旅及其他什葉派民兵進入以上三國，連同黎巴嫩親伊朗的真主黨武裝，打通連接伊朗及地中海的「什葉派走廊」。

在敘利亞，以軍攻擊了首都大馬士革附近的聖城旅設施，造成2人死亡；而在黎巴嫩，兩架無人機在真主黨大樓附近爆炸，致使3人受傷。敘利亞及黎巴嫩遭以色列襲擊已是「家常便飯」，但臨近的伊拉克卻是在1981年後首次遭遇以軍空中打擊，首都巴格達附近2個隸屬伊朗民兵軍火庫遭襲擊，至少3人遇難。以軍一系列行動均將矛頭指向伊朗，距離全面開戰只剩下打擊伊朗本土一步。

臨近選舉風波愈演愈烈

到了最近的週末，伊拉克和敘利亞方面戰況雖有所平息，但以黎兩國間衝突卻愈演愈烈。9月1日，黎巴嫩真主黨武裝向以色列北部地區發射反坦克導彈，擊中以軍救護車；以色列隨後回敬「100發炮彈」及「非常有限的直升機火力」。以色列無人機亦進入黎巴嫩境內投下「燃燒物質」，致使黎巴嫩境內發生火災。以黎巴間上次大規模衝突，尚是2015年1月時。

同樣是9月1日，內塔尼亞胡在西岸地區猶太人定居點參加開學典禮時表示，要「把猶太人的主權拓展到所有定居點，使它們成為以色列土地和以色列國的一部分」。這樣的說法並非新鮮事。早在今年4月大選前，內塔尼亞胡便在國會做出類似表態，表示當選後將立即啟動相關進程。目前有大約61萬猶太人居住在約旦河西岸及東耶路撒冷地區的定居點，而定居點問題亦是巴以和談2014年以來陷入僵局的重要原因。

今年4月大選前，內塔尼亞胡因貪污醜聞纏身，重挫選情；但其仍依靠緊張情勢團結保守派支持者，勉強獲得平盤結果。如今重選臨近，以色列周邊情勢想必也很難平靜下來。