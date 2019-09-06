默克爾晤李克強：歡迎所有中國企業投資德國

德國總理默克爾訪問中國，她9月6日在北京表示，德國對中國投資持開放態度，以及她歡迎所有中國企業投資該國。不過她補充說，德國會在特定戰略範疇以及重要基礎建設方面對投資者進行審查。

德國總理默克爾9月6日到中國進行為期兩天的訪問行程，並與國務院總理李克強會面。（AP）

默克爾6日早上在北京人民大會堂與國務院總理李克強開始會談並發表上述言論。她並指出，中國與美國的貿易問題影響到全世界，希望這些問題能夠很快得到解決。

兩人今天會面前已先行通電話。央視報道，李克強4日晚應約同默克爾通電話。兩國總理積極評價中德關係與合作取得的進展。

默克爾6日到中國展開為期2天訪問，將分別與李克強以及國家主席習近平及會面。隨她出訪的還有一個龐大商界代表團。她會在7日前往武漢市，會在華中科技大學發表演說。

這是默克爾13年總理任期內第12次訪問中國，外界認為她是尋求盡快達成「歐盟-中國全面投資協議」（EU-China Comprehensive Agreement on Investment），加強兩國貿易關係。這個貿易協議在2012年提出、2014年開始，各界希望能2019年年底達成。