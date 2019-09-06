再動議提前大選　若失敗約翰遜或對自己提不信任動議

英國首相約翰遜9月4日動議提前大選遭否決，預計下議院9日將再表決提前大選的動議。如果議案再遭否決，約翰遜或者會使出險招，對自己提出不信任動議，務求換取大選。

約翰遜批評國會的表決破壞英國與歐盟的談判能力，並將英國人民的權利拱手相讓到歐盟手中。（AP）

除了再提出提前大選議案外，政府亦可以嘗試通過簡單的法律，修訂現有的《固定任期議會法》（Fixed-term Parliament Act），實現大選。原本按《固定任期議會法》規定，提前大選需獲三分二議員贊成，但修訂法律只需簡單大多數便能通過。

政府提出修訂，但反對派議員能提出修正案，例如設定政府不贊成的大選日期。因此，首相府並不熱衷透過修訂換取大選。

約翰遜（Boris Johnson）另一個險招就是對自己的政府提出不信任動議。不過即使通過不信任動議，不代表將立即舉行大選。在野黨能夠於14日內嘗試籌組政府，工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）有機會組成看守政府，接替約翰遜。若無法籌組新政府，將會提前大選。

約翰遜經歷兩場國會敗仗後，5日發表演說時重申英國必須在10月31日脱離歐盟，並指自己寧願死在溝渠也不會請求歐盟延後脱歐。他續指，延後脱歐什麼都完成不了，反問到底為什麼要再次押後。他強調，希望在10月15日舉行大選。