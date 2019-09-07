默克爾參觀武漢長江大橋　到大學演講談國際責任

德國總理默克爾（Angela Merkel）展開第二日訪華行程，周六（7日）前往武漢，並登上武漢長江大橋參觀，下午在華中科技大學發表演講。 據德媒《德國之聲》報道，默克爾在演講中沒有直接提及香港問題，但呼籲中國必須承擔更多的國際責任。有德國專家認為，面對中國，默克爾更傾向於搞「靜默外交」。

據湖北衛視報道，默克爾一行在7日上午參觀武漢長江大橋時，曾下車停留片刻，遠眺武漢長江沿岸風光，並提問了「這裏離三峽大壩有多遠」、「長江的流向是怎樣的」等問題，陪同參觀的湖北省官員一一作答。

默克爾其後到武漢華中科技大學發表演講。《德國之聲》的報道指出，默克爾在演講中表示，國際責任包括許多方面，比如南海的領土爭端。她認為，中國肩負有確保南海航道自由通行的重大責任，「但是並非所有鄰國都認同中國對南海島礁的領土訴求。」

默克爾還說，作為聯合國安理會常任理事國，中國扮演著舉足輕重的角色，必須始終致力於和平解決問題。她還提到中國在全球貿易中的重大責任，「鑒於中國在許多科技領域已經取得了領先，我們總有一天不得不討論這個問題：中國是否還能繼續算作發展中國家。」而在國際貿易方面，默克爾則強調了共同規則的重要性，認為應該堅持多邊主義、摒棄保護主義。

默克爾又指出，科技發展的倫理問題、個人數據的處理問題也應納入國際責任的範疇。她暗指中國科學家對人類胚胎進行基因編輯、中國政府大規模收集個人數據等案例，並婉轉地批評了中國建立社會徵信體系的計劃，表示歐洲認為這是一個「壞主意」，因為歐洲民眾主張對自己的數據擁有掌控權。

默克爾到武漢華中科技大學演講，呼籲中國必須承擔更多的國際責任，其中包括人權、貿易、科技、氣候等。（網上圖片）

據悉，默克爾當日的演講沒有專門談到當前的香港議題。直到傍晚啟程返回德國前，她才對傳媒表示，希望香港的爭端能夠和平解決，「否則就不啻為一場災難。」默克爾還說，前一天在北京時，中方「傾聽」了她就香港問題的看法。她認為，香港問題現在是各界的焦點，但是在中國還有其他方面的人權問題。

默克爾周五（６日）與國務院總理李克強會晤後曾表示，二人談及香港議題，她認為目前應竭盡所能避免暴力，通過政治對話解決問題。李克強則強調，中方堅定不移維護一國兩制，支持特區政府依法止暴制亂，要相信中國人，有能力有智慧辦好自己的事。

對此，柏林自由大學的中國問題專家桑德施耐德教授（Eberhard Sandschneider)分析稱，憑藉德國的經濟體量，柏林並不具備利用經濟向北京就香港問題施壓的實力。「對於北京而言，主權和穩定是兩大核心利益。默克爾很清楚，中方在這兩個問題上幾乎沒有妥協的可能。所以她還是傾向於搞『靜默外交』。」

（綜合報道）