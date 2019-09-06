習近平晤默克爾：中德要尊重彼此發展道路

中國國家主席習近平9月6日在北京會見訪華的德國總理默克爾，央視引述習近平指，單邊主義、保護主義嚴重威脅世界和平穩定，任何國家都不能獨善其身，中德作為兩個負責任大國，比以往任何時候都需要加強戰略溝通、協調和合作。 習近平又提到，雙方要堅持互相尊重、對話協商，尊重彼此發展道路，做平等對話的戰略夥伴。

習近平指中方擴大開放說到做到

報道指，習近平提到中德要攜手應對人類面臨的共同挑戰，不僅對中德兩國，對世界都愈顯重要。他稱，雙方要堅持互相尊重、對話協商，尊重彼此發展道路，照顧各自核心利益，做平等對話、互利合作、交流互鑒的戰略夥伴。

習近平強調要把中德合作的蛋糕做得更大，他稱，默克爾這次訪華雙方達成不少經貿合作成果，證明中方擴大開放，說到做到，他稱，中國市場足夠大，而且隨着發展會愈來愈大，將給德國和世界各國帶來更多新機遇。

習近平會見訪華的默克爾（央視新聞截圖）

習近平：歡迎德國企業參與長江經濟帶建設

習近平提到中德汽車產業合作是兩國互利共贏的好例子，他指雙方應保持開放前瞻意識，在自動駕駛、新能源汽車、智能製造、人工智能、數碼化和5G等新興領域加強合作，又指中方正在加快開放金融和服務業，歡迎德方投資。他歡迎德國企業參與長江經濟帶建設，並稱要爭取兩國民眾特別是年輕人廣泛參與和支持中德關係發展，中德要共同展現責任擔當，維護國際公平正義，捍衛自由貿易和多邊主義，在氣候變化、對非合作等方面加強合作。

默克爾：單邊主義也給德國帶來不利影響

報道引述默克爾表示，德中對話合作廣泛深入，中國是德國最大貿易夥伴，兩國合作正沿着更好的方向發展。她提到德國願意繼續增大對華投資，拓展合作領域，促進人文交流。

她又稱，單邊主義、保護主義也給德國帶來不利影響，各方應致力於通過對話協商，妥善解決分歧和磨擦，德方願意本着多邊主義、自由貿易精神，同中方加強在國際事務中的溝通協調，德方願為歐中關係發展發揮建設作用。

央視又指，雙方還就當前的重大國際問題深入交換意見，達成廣泛共識，但報道未有再詳細說明是指哪些重大國際問題。