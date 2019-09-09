特朗普取消塔利班和談　專家憂損美國威信

美國總統特朗普9月7日宣布，取消原定8日與塔利班舉行的和談。有專家質疑他此舉會削弱美國威信。

美國前國務院顧問米勒認為，特朗普的介入似乎讓情況變得更壞。

特朗普原定在8日於大衛營（Camp David）分別與阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）及塔利班人員會面，但臨時取消。特朗普指出，原因是塔利班早前發動襲擊，聲稱若在談判關鍵時候仍然持續襲擊，談判將無法達成有意義的協議。

美國國務院前顧問米勒（Aaron David Miller）認為，特朗普正試圖制止達成一項壞協議，並與往常一樣親自介入。米勒曾協助安排2000年在大衛營舉行的以巴和談。

現職威爾遜國際學人中心（The Woodrow Wilson International Center for Scholars）的米勒質疑，會談為何會由特朗普主導，而不是派特使或國務卿磋商，以及為何選址大衛營。

他說這是出於特朗普的本能以及他想成為眾人的焦點的需要。

大衛營是美國總統的休假地，1978年在大衛營舉行的峰會曾促成以色列與埃及和平協議。米勒指出，特朗普此舉不論從象徵意義以及實際操作看來都是差：「現在看看結果。總統已暫停任何與塔利班的談判。他看來已令情況變得差。」



華盛頓著名智庫美國進步中心（CAP）資深研究員卡圖里斯（Brian Katulis）稱難以確定特朗普的戰術有帶來過外交政策的成功事例。

曾效力克林頓（Bill Clinton）政府的卡圖里斯表示，除了可見特朗普利用個人難以預測的行事方式，從以往的事例都看不見是什麼共通點或哲學去推動他這麼做。但這種做法削弱那些為他效力的人的努力。他們嘗試為推動與阿富汗、朝鮮或伊朗達成一個和平協議進行所需的基礎工作。

卡圖里斯表示：「這產生美國作為一個更難以預測和不穩定的行動者的影響，這種風格最終或會對其他國家產生鼓勵，讓他們對美國的話或它現在正在參與的任何進程直接予以『打折』。」