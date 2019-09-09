【新聞背後】美國與塔利班和談告吹　兩者怨恨從何說起？

「911」恐襲18周年前夕，美國總統特朗普臨時取消原定與阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）及塔利班人員的會面。外界關注美國為何在和談接近達成前，突然取消會晤，擔心此前的談判成果將付諸一炬。美國與塔利班為何對峙18年之久？雙方之間究竟有甚麼仇怨？

阿富汗總統辦公室9月8日表示，塔利班停止暴力可望實現和平。（AP）

「塔利班」是何方神聖？

阿富汗長期受戰亂紛擾。蘇聯軍隊1979年入侵阿富汗，支持當時的阿富汗共產黨政權。美國、巴基斯坦、中國、沙特阿拉伯等國支持該國的聖戰組織反抗，與蘇聯周旋。

英國廣播公司（BBC）指出，塔利班首先出現在沙特資助的宗教學校。這個組織推崇強硬伊斯蘭教義，並嚴格執行自定的伊斯蘭法，引入更殘酷的懲罰。他們禁止電視、音樂及電影，亦不贊成女性接受教育。

蘇聯1989年撤出阿富汗，但當地內戰依然不斷，塔利班則在這個混亂局勢中日漸壯大。他們在1994年逐漸控制阿富汗西南地區，以及與巴基斯坦接壤的北部邊界地區，並承諾打擊腐敗及改善安全，受到不少經歷多年內戰的阿富汗人民擁戴。

塔利班更在1996年首次控制首都喀布爾，並在兩年內控制國內大部分地區。「九一一」恐襲後，塔利班被指為恐怖組織蓋達組織（Al-Qaida）提供庇護，成為眾矢之的。

2001年9月11日，蓋達組織成員騎劫客機，撞向世貿中心雙子塔和美國國防部總部「五角大樓」，造成近3000人死亡。（AP）

美國與塔利班結怨

2001年9月11日美國發生史上最慘痛的恐怖襲擊，奪去近3000人性命。恐怖組織蓋達組織（Al-Qaida）領袖拉登（Osama bin Laden），被認定是襲擊的幕後黑手。

拉登當時躲藏在塔利班控制的阿富汗，惟塔利班一再拒絶交出拉登。時任總統喬治・布殊（George Bush）10月7日宣布空襲阿富汗，西方國家隨後加入這場「反恐戰」。

塔利班政權在很快就在阿富汗倒台，但並沒有從此銷聲匿跡。

拉登被指認是「911」襲擊幕後黑手。（AP）

戰爭為何持續多年？

美國支持的阿富汗政府2004年上台，但戰爭卻一直持續，主要原因是由於塔利班坐擁龐大資金，並極力抵抗阿富汗政府與美國盟軍。

阿富汗是世界上最大的鴉片生產地，絶大部分製成海洛英的罌粟都種植在塔利班控制地區。

塔利班亦向途經他們控制地區的人徵税，還經營通訊及供電等商業項目。巴基斯坦及伊朗等更被指一直暗中資助塔利班。BBC指出，塔利班每年在的收入高達15億美元。

塔利班在與巴基斯坦接壤地區獲廣泛支持；相反，阿富汗政府卻因內部因派系眾多而缺乏執行力，美國及盟軍亦因諸多限制，而疲於應對塔利班襲擊。

美國在2009年曾增兵阿富汗，助當地政府收復部分地區，但局面並未能持續，塔利班更成功掌控更多地區。BBC在2018年的調查發現，塔利班在阿富汗七成地區仍有公開活動。

戰爭的損失

阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）2019年表示，自2014年起已經有4.5萬名安全部隊成員被殺。國際聯軍自2001年以來，部隊陣亡人數近3500人，當中超過2300人為美軍。

阿富汗平民的死亡人數更難以統計。2019年聯合國報告指出，逾3.2萬平民因長年戰爭死亡。

美國布朗大學（Brown University）沃森國際與公共事務研究所（Watson Institute for International and Public Affairs）指出，自2001年起，美國在伊拉克、敘利亞、阿富汗及巴基斯坦的衝突，消耗該國5.9萬億美元。

阿富汗人民一直在這場曠日持久的血腥戰爭中承受種種悲痛，能否走出多年來的困局，決定權似乎並不在他們手中。美國總統特朗普以及塔利班即使能不久重回談判桌，阿富汗的復興之路也不能在短時間內見到終點。