以色列總理揚言吞併西岸部分地區　巴勒斯坦威脅取消所有協議

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）9月10日在南部城市阿什杜德（Ashdod）一場競選集會上稱，如果他勝出大選，以色列將會兼併西岸部分地區。巴勒斯坦自治政府批評言論，威脅取消所有與以色列簽署的協議。

內塔尼亞胡發表演說，稱當他所屬的利庫德集團（Likud）在17日的國會重選中勝出，便會對西岸的約旦谷地（Jordan Valley）和死海北部地區實施主權，並表示這些地區為以色列的東部邊界。據以色列被佔領土人權信息中心（B'Tselem）稱，當地有約6.5萬名巴人及1.1萬名以色列人定居。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）表示，以色列的計劃牴觸國際法及相關決議，指如果內塔尼亞胡執行的話，將會取消與以色列的所有協議，停止履行有關的義務，並會用盡一切手段捍衛自身權益。

阿拉伯聯盟（Arab League）譴責內塔尼亞胡的言論，認為會破壞以巴和平進程的任何機會。美國則重申對以色列的政策維持不變，並表示會在當地大選後，公布以巴和平方案，尋求最好的路線確保地區安全和穩定。

另外，在內塔尼亞胡發表演說期間響起空襲警報，他一度由保鏢護送離開，其後返回會場。以軍隨後表示攔截兩枚由加沙地帶發射的火箭，事件中無人受傷，暫時無組織承認責任。