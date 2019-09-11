特朗普開除博爾頓　中美達成協議可能性增大

中美籌備新一輪貿易談判之際，美國的一名對華鷹派被踢出局，有分析認為，這加大了中美達成貿易協議的可能性。

香港《亞洲時報》9月11日發表題為《博爾頓的出局加大了美中達成協議的機率》的文章稱，對華鷹派博爾頓（John Bolton）的離開或許為中美達成一份貿易兼科技協議鋪平了道路。

文章稱，美國總統特朗普（Donald Trump）急需儘快同中國簽署一份貿易協議，以避免美國經濟的大幅放緩。但是除非美國找到方式放緩將中國公司華為排除出世界市場的行動，否則中美不會達成任何協議。博爾頓被迅速解職增加了達成協議的可能性，儘管導致博爾頓離開的直接原因是其他問題。

文章指出，當特朗普和中國國家主席習近平2018年12月1日在阿根廷會晤時，華為高管孟晚舟在温哥華機場被逮捕。特朗普並不知情，但是博爾頓知道。幾個星期前，美國政府開始了一場遊說盟友不要使用華為5G網絡的運動。最近幾個月，美國禁止美國科技公司向華為提供零部件和軟件。

文章強調，所有針對華為的總統命令都是由博爾頓的國安會的員工起草的。

值得一提的是，博爾頓被解除職務的時機正值中美籌備新一輪貿易談判之際。中國副部長級別的官員將於9月中旬到訪華盛頓，隨後中國國務院副總理劉鶴、美財長姆努欽（Steven Mnuchin）和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）將於10月初在華盛頓會晤，舉行第十三輪貿易談判。

但是，對於博爾頓的出局，卡內基國際和平基金會亞洲項目主任包道格（Douglas H. Paal）告訴美國之音：「美國對華政策的總體方向受到一種日益敵對的共識支配，一位官員（離職）不太可能改變這種共識。」

布魯金斯學會外交政策項目研究員何瑞恩（Ryan Hass）對美國之音說：「貿易談判由特朗普主導。更廣泛的關係管理主要由國務院和國防部負責。博爾頓的離開不可能改變美中關係的下行軌迹。」

對於博爾頓被解職，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進也在社交網絡推特（Twitter）上說，博爾頓在中國問題上同樣沒有發揮過積極作用，雖然這不是他被解除職務的原因。

胡錫進還說：「我相信那些持極端政治立場的人是偏執狂，很難相處。博爾頓被解僱的消息可能會在白宮引起掌聲。」

據悉，由於意見不合，美國總統特朗普9月10日在社交網絡推特上說，他已將國安顧問博爾頓解職。

特朗普說，「我昨晚通知博爾頓白宮不再需要他的服務了。我跟本屆行政當局內的其他人一樣，堅決不同意他的很多建議......我請博爾頓辭職，他今天早晨向我遞交了辭呈。」