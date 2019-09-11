博爾頓下台　國家安全顧問「音樂椅」誰人參加？

美國總統特朗普9月10日宣布辭退國家安全顧問博爾頓，雙方在多個議題上出現嚴重分歧，結果不歡而散。這亦是特朗普2017年上台以來第三次有國家安全顧問離職，但到底誰人可以有資格接替博爾頓？外界就傳出多個選擇。

胡克（Brian H. Hook）

美國對伊朗特別事務代表胡克被視為接替博爾頓的熱門人選，消息指他獲白宮器重，或增加他的勝算。（Getty Images）

胡克是美國對伊朗特別事務代表，亦是國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的高級顧問。出身律師的他獲時任國務卿蒂勒森（Rex. W. Tillerson）邀請加入政府。一名白宮官員向《紐約時報》（New York Times）形容胡克與特朗普的關係時指，兩人就伊朗問題「有互動」，而且特朗普對於胡克提出的策略感到滿意。

現年51歲的胡克可能獲特朗普的女婿、白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）的支持。庫什納一直希望自己的盟友可以在白宮擔任要職，胡克目前接替中東特使格林布拉特（Jason Greenblatt），協助推動華府的中東和平協議。

比根（Stephen E. Biegun）

美國對朝鮮事務特使比根被視為下任助理國務卿人選，而且與國務卿蓬佩奧關係良好，再加上就美朝對話問題上獲特朗普欣賞，令他被認為有能力出任國家安全顧問職務。（Getty Images）

美國對朝鮮事務特使比根可謂是特朗普與博爾頓關係交惡的目擊證人：博爾頓對朝鮮的強硬立場與特朗普對金正恩採取剛柔並用的方式有明顯分野。比根被認為是一個技術官僚，與博爾頓的意識形態掛帥完全不同，而且比根的立場與蓬佩奧和特朗普相近，意味特朗普推行政策時可能遇到較少阻力。

對於特朗普多次淡化朝鮮試射導彈一事，比根表示沒有懷疑特朗普的決定，他認為最大的挑戰是如何尋求外交途徑化解糾紛。

比根對國家安全委員會可謂並不陌生，他在喬治布殊（George W. Bush）執政時代出任要職。而他最近亦傳出成為取代洪博培（Jon Huntsman Jr.）擔任美國駐俄羅斯大使人選之一，該空缺最終由助理國務卿沙利文（John Sullivan）接替。

麥格雷戈（Douglas Macgregor）

退休將領麥格雷戈是霍士新聞時事節目常客，經常就國家安全問題發表意見，最近曾公開呼籲總統特朗普由阿富汗撤軍。（DouglasMacgregor.com網站圖片）

對於特朗普而言，麥格雷戈這個名字絕不陌生。這位退休陸軍將領除了撰寫多本有關重整軍隊架構的著作外，更重要的是麥格雷戈是特朗普收看霍士頻道最愛節目《Tucker Carlson Tonight》常客之一，因此可謂「見慣見熟」。

伊朗6月擊落美軍無人機事件中，白宮原本計劃空襲伊朗作為報復，但臨時被特朗普叫停。其中一個原因是特朗普認同主持卡爾森（Tucker Carlson）的觀點，指空襲會帶來政治災難，而麥格雷戈在節目上亦支持這個推論。

格雷內爾（Richard Grenell）

美國駐德國大使格雷內爾被傳有意角逐博爾頓的空缺，但他與對方屬盟友關係可能影響勝算。（Getty Images）

美國駐德國大使格雷內爾的處事作風與特朗普有幾分相似，前者上任後，就對訓誡德國企業不要與伊朗有生意來往。

格雷內爾是一名同性戀者，他曾經多次為特朗普對同性戀人士權利的立場辯護，並遊說全球國家廢除同性戀刑事化。

他曾經向幕僚表示自己成為多個高級職務的候選人，包括傳出成為駐聯合國代表。博爾頓離職後，有消息人士透露格雷內爾或會獲邀請面試，但他是博爾頓的盟友可能成為最大阻力。

退役陸軍中將凱洛格曾經在時任國家安全顧問麥克馬斯特時期效力國家安全委員會，他現在為副總統彭斯的國家安全顧問。（Getty Images）

除了以上四人外，其他傳出的候選人名單包括前助理國家安全顧問沃德爾（Ricky Waddell）、現任署理國家安全顧問庫珀曼（Charles M. Kupperman）、副總統彭斯（Mike Pence）的國家安全顧問凱洛格（Keith Kellogg）、以及駐荷蘭大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）等。