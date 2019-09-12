中國首次豁免美國產品　卻未包括特朗普最關心的部分

中美貿易戰已經持續了一年多，兩國互向對方的產品加徵關税。在中美籌備新一輪貿易談判之際，中美雙方都釋放了一些善意。

中國方面9月11日宣布，對16種美國輸華商品豁免加徵關税。中方的豁免列表將於9月17日生效，而該列表的有效期限約為一年。 該列表上的商品主要分為海鮮與抗癌藥品等兩大項目。

據悉，這是中國在貿易戰的過程中首次豁免美國產品。中國方面還表示會將繼續開展對美加徵關税商品排除工作，適時公布後續批次排除清單。

與此同時，美國方面也釋放了善意。美國總統特朗普（Donald Trump）9月11日也在社交網絡推特（Twitter）上宣布，將提升對華2,500億美元中國商品徵税比例的日期從10月1日推遲至10月15日。

特朗普說：「應中國國務院副總理劉鶴的請求，並且鑑於中華人民共和國在10月1日慶祝他們的周年，我們同意，作為善意姿態，把就價值2,500億美元的貨物提高關税（25%至30%）的日期從10月1日推遲到10月15日。」

中美互向釋放善意的時機正值中美籌備新一輪貿易談判之際。中國副部長級別的官員將於9月中旬到訪華盛頓，隨後中國國務院副總理劉鶴、美財長姆努欽（Steven Mnuchin）和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）將於10月初在華盛頓會晤，舉行第十三輪貿易談判。

但是，德國之聲報道稱，然而，這些被免除徵收關税的產品，卻不包括美方一直要求中方大量購買的農產品。專家認為，美國農產品可能是促使中美雙方達成貿易協議的關鍵性貨品。

美國有線電視新聞網（CNN）也報道稱，在貿易對話前，中國雖然取消了一部分關税，但是這對美國農民沒有幫助。美國農民被北京的關税打擊的最為嚴重，但是這次關税豁免並未能讓農民鬆口氣。

報道稱，對美國農產品的關税仍然有效，例如大豆和豬肉。

報道稱，通過打擊美國農民，北京給特朗普製造了一個政治麻煩，農民是特朗普重要的票倉。特朗普已經下令給遭受貿易戰打擊的農民提供了280億美元的援助。

資產管理公司Henderson Rowe的研究主管巴魯茲斯基（Artur Baluszynski）說，中國關税真正重要的是那些對美國農產品和製造產品徵收的税，生產這些產品的州都非常支持特朗普。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家艾里斯·彭（Iris Pang）說，關税豁免雖然被視為是一個「誠意的姿態」，但是這更多的是提振中國經濟的手段。