美國務卿蓬佩奧或取代博爾頓兼任國安顧問

博爾頓被特朗普開除後，外界都在猜測誰會是新國安顧問，美媒稱，美國務卿蓬佩奧有望兼任國安顧問一職。

美國有線電視新聞網（CNN）9月12日報道稱，就在美國總統特朗普（Donald Trump）解僱總統國安顧問博爾頓（John Bolton）僅1天後，政府官員已經開始討論讓美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）接替博爾頓工作的可能性。

美國高級政府官員及熟知此事的消息人士透露，蓬佩奧可能將承擔博爾頓的工作，同時擔任美國國務卿及美國總統的國安顧問。

報道稱，這將使蓬佩奧成為美國歷史上第二個同時兼任這兩份工作的人。第一位是基辛格（Henry Kissinger），1973年被任命為國務卿時，他已經是國安顧問。此後的兩年內，他同時兼任兩份工作。

報道稱，目前尚不清楚特朗普會在多大程度上考慮這一可能性。一位消息人士稱，蓬佩奧已向特朗普提交一份名單供其考慮。11日，當被問及取代博爾頓的人選時，特朗普說，「我認為有5個人非常有資格，（他們是）非常棒的人選」。

一位與白宮關係密切的消息人士稱，目前，蓬佩奧仍將是總統的主要外交政策顧問。他表示，「至少在短期內，蓬佩奧將會擔任國安顧問。特朗普對此樂見其成」。

CNN也指出，不過，也有政府官員警告稱，「基辛格模式」對蓬佩奧來說可能是危險的，特別是考慮到他在美國政府中的主導地位。消息人士說，由於具有雙重身份，蓬佩奧有可能變得過於強大，以至超出特朗普的期待。

據悉，由於意見不合，特朗普9月10日發推文，將博爾頓解僱，稱白宮不再需要他的服務。對於誰會是博爾頓的繼任者，外界十分關注。

CNN 10日就報道稱，至少有10人的名字被納入考慮之列，其中包括美國伊朗問題特別代表胡克（Brian Hook）、美國駐朝鮮特別代表比根（Steve Biegun）以及陸軍預備役少將沃德爾（Ricky Waddell）等人。

特朗普在解僱博爾頓時說，下週會宣布繼任人選。

博爾頓在位時就和蓬佩奧意見不合，兩人常常發生衝突，近來關係全面敵對，幾乎不說話。博爾頓被開除後，很多媒體稱，蓬佩奧是贏家，他在白宮的地位將更加鞏固。