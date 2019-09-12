開除博爾頓暴露特朗普的焦慮　中美10月談判或有突破

美國總統特朗普日前將鷹派的國安顧問博爾頓開除，這在一定程度上表明，在2020年大選來臨之際，特朗普想要採取更加温和的立場，獲得一些外交成果。而博爾頓被認為是「協議破壞者」。

美國有線電視新聞網（CNN）9月11日報道稱，特朗普（Donald Trump）的第一任期雖然成功地傷害了美國盟友，引發全球動亂，但是卻沒有他2016年大選時承諾的重大勝利。

報道稱，對於即將進入2020年大選的特朗普而言，這樣一份沒有亮點紀錄是一個問題，他正在尋找標誌性的成就。

報道還稱，民調對特朗普也很不利，CNN的最新民調顯示他的支持率下滑到39%。只有36%的人支持他連任。因此他急需能夠帶來正面媒體報道的勝利。

CNN還稱，但是博爾頓（John Bolton）總是知道如何把事情搞砸，例如伊朗核協議，他越來越妨礙特朗普的外交勝利。

美國前官員卡爾（Colin Kahl）說，開除博爾頓有可能表明，在2020年大選前，特朗普迫切想要一連串的協議，而博爾頓被視為一個障礙。

《紐約時報》9月11日也報道稱，美前官員科恩（Eliot A. Cohen）說，無論誰代替博爾頓，這個職務都不再重要了，必須對特朗普的連任有利。

報道也指出，特朗普的「表演式外交」到現在為止並沒有帶來什麼重大的成功。在進入2020年連任大選之際，特朗普想從外交獲得是一場外交勝利。

布魯金斯學會的專家賴特（Tom Wright）說，特朗普親自開除博爾頓，他之前幾乎沒有這麼做過，這表明在籌備大選之際，他是多麼迫切地想要將自己展示為一個「能達成協議的人」。

不難看出，特朗普將博爾頓這位戰爭鷹派踢出白宮是為了給達成外交協議鋪路，進而為連任鋪路。而博爾頓出局之際，也正值中美籌備新一輪貿易談判之際。中國副部長級別的官員將於9月中旬到訪華盛頓，隨後中國國務院副總理劉鶴、美財長姆努欽（Steven Mnuchin）和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）將於10月初在華盛頓會晤，舉行第十三輪貿易談判。

雖然特朗普此前總是說，他並不急着同中國達成協議，但是在美國股市暴跌以及農民（他的票倉）遭中國關税打擊的背景下，他也不得不為連任考慮，改變自己的立場。

與此同時，香港《亞洲時報》9月11日發表題為《博爾頓的出局加大了美中達成協議的機率》的文章稱，對華鷹派博爾頓的離開或許為中美達成一份貿易兼科技協議鋪平了道路。

文章稱，美國總統特朗普急需儘快同中國簽署一份貿易協議，以避免美國經濟的大幅放緩。但是除非美國找到方式放緩將中國公司華為排除出世界市場的行動，否則中美不會達成任何協議。博爾頓被迅速解職增加了達成協議的可能性，儘管導致博爾頓離開的直接原因是其他問題。

文章指出，當特朗普和中國國家主席習近平2018年12月1日在阿根廷會晤時，華為高管孟晚舟在温哥華機場被逮捕。特朗普並不知情，但是博爾頓知道。幾個星期前，美國政府開始了一場遊說盟友不要使用華為5G網絡的運動。最近幾個月，美國禁止美國科技公司向華為提供零部件和軟件。文章強調，所有針對華為的總統命令都是由博爾頓的國安會的員工起草的。

對於10月的中美談判，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進日前也在社交網絡推特（Twitter）上說，貿易戰已經讓美國疲憊不堪了，美國或許不會再希望壓垮中國的意志。雙方取得突破的可能性更大了。