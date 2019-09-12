加國大選起跑　在野保守黨領袖轟杜魯多欺騙國民

加拿大10月21日舉行大選。保守黨領袖希爾（Andrew Scheer）9月11日宣布展開競選工程，並指控總理杜魯多（Justin Trudeau）於SNC—蘭萬靈集團公司（SNC-Lavalin）醜聞上欺騙加拿大人，指對方已失去道德權威管治國家。

《環球郵報》（The Globe and Mail）10日報道，基於內閣保密原則，加拿大皇家騎警隊未能就司法醜聞盤問潛在證人。《環球郵報》11日再報道，前司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）曾接受警方盤問，不過她承認，關注警方因內閣保密而未能盤問部份證人。

希爾呼籲杜魯多發出豁免，容許警方從證人獲取全部答案，表明總理有權發出豁免。他又指，現時發生的事情意味不能信任杜魯多，他會用盡所有說話掩飾醜聞和爭取連任，認為加拿大人不應相信杜魯多的說話。

SNC—蘭萬靈集團公司被指2001年至2011年間為取得利比亞政府合約，涉嫌行賄當地政府數百萬元，加拿大警方2015年對此立案調查。據指，公司自2017年多次與杜魯多政府就類似認罪協商的補救協議談判。公司代表及說客與聯邦官員、國會議員及總理辦公室高級人員合計會面逾50次。

杜魯多涉嫌向王州迪施壓，要求她幫助SNC—蘭萬靈集團公司免遭刑事檢控，後者在拒絕妥協後被降職。杜魯多否認指控，形容有關報道不實。