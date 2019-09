杜魯多展開競選活動　「選擇前進」困難重重

加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)9月11日宣布國家在10月21日舉行大選,他隨即為執政自由黨舉行競選活動,希望帶領該黨繼續成為國會主要政黨。而他以「選擇前進」(Choose Forward)為選舉口號,到底在他面前的是怎麼樣的挑戰?

杜魯多展開首日競選活動時,首先回顧政府在過去四年的主要工作,包括商討全新的北美自由貿易協議、增加就業數目、改善國民福利等。他表示這些業績為民眾生活帶來改變,因此大家在10月21日需要作出決定:從自由黨政府奠下的基礎向前邁進,或是倒退到哈珀(Stephen Harper)執政時代的日子。

他在整段發言中曾多次提到保守黨前總理哈珀的名字,反而現任保守黨領袖希爾(Andrew Scheer)則隻字不提。對於杜魯多而言,以過去的豐功偉績作為拉票第一炮固然有吸引力,但當地傳媒反而對他近排的醜聞更有興趣。

杜魯多上台四年,雖然取得不少政績,惟他近期捲入醜聞,隨時拖累執政自由黨的選情。(路透社)

面對內憂外患,繼續左閃右避

其中被問得最多的,就是關於他與大型工程企業SNC-Lavalin之間的事態發展,當地《環球郵報》(Globe and Mail)的報道指,聯邦政府沒有解除內閣豁免權,令部分證人無法說出真相,加拿大警方因此難以調查杜魯多是否涉嫌妨礙司法公正。他被問到是否承認在處理有關事件犯錯,導致兩名主要女閣員辭職時,繼續做「人肉錄音機」。

除了政治醜聞外,杜魯多亦面對魁北克《第21號法案》的難題,該法案規定該省內的教師、法官等公務員上班時不能穿戴宗教服飾,結果惹來爭議。不過他似乎無意介入這件事,多次強調聯邦政府貿然介入只會適得其反,但沒有解釋原因。當地傳媒分析指,宗教權利在魁北克屬敏感議題,杜魯多拒絕表態,或避免「講多錯多」,影響自由黨在當地的選情。

面對涉嫌干預司法及具爭議法案等問題,杜魯多總是迴避立場。(路透社)

保守黨:杜魯多大話精

遭杜魯多「忽略」的保守黨領袖希爾在魁北克展開拉票活動,他批評對方在SNC-Lavalin事件上大話連篇,企圖掩飾自己要求檢察部門不作刑事起訴的證據,指杜魯多認為自己可以凌駕法律。

不過希爾卻沒有着墨於保守黨的政綱,或如何實現該黨的「讓你獲得成功」(It's time for you to get ahead)的競選口號,只表示自由黨和保守黨之間的分別非常簡單:前者只着重權力,後者則關心大家。

事實上,自由黨強調他們的政策不但刺激經濟增長,而是確實地改善中產人士的生活。保守黨亦大打經濟牌,但指一般加拿大人的生活質素不斷落後,因此該黨的競選口號是建基於民眾的感受。

保守黨領袖希爾有意帶領該黨重奪國會控制權。(路透社)

環保議題左右大局

對於新民主黨(New Democrats)和綠黨(Greens)而言,沒有過去執政的包袱,他們反而可以提出一個更環保和進取的願景。其中新民主黨領袖辛格(Jagmeet Singh)批評杜魯多四年前以甜言蜜語吸引民眾,但一直只說不做。辛格以提供全民藥物補助、興建50萬間可負擔房屋、以及在潔淨科技業設立30萬個職位,揚言自己可以比杜魯多做得更好。

全球面對氣候變化問題,加拿大亦不能獨善其身,因此環保問題被認為是這場選戰其中一個關鍵議題,除了辛格和杜魯多外,綠黨領袖梅伊(Elizabeth May)都呼籲選民考慮各黨的環保政策而投票。她在卑詩省舉行造勢活動時強調,世界正陷入氣候危機,她希望加拿大可以選擇一個願意應對這個問題的政黨,直言今次是當地史上最重要的選舉。