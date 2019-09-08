俄羅斯地方選舉　從聖彼德堡選情　看普京民意之爭

俄羅斯9月8日舉行地方選舉，外界關注莫斯科在近兩個月大規模示威後，反對派能否藉今次選舉挑戰執政黨壟斷議會之勢。分析指出，民眾對政府的不滿情緒，將左右今次選情，更可能成為普京2012年重返克里姆林宮後的重大挑戰。

莫斯科自7月起，因多名反對派參選人被無理「DQ」（disqualify，取消參選資格），引發大批民眾示威，被捕示威者人數超過2000人。其餘各地的選舉情況雖然較首都開放，但仍是問題處處，聖彼得堡就是其中一個例子。

俄羅斯地區選舉：俄羅斯9月8日舉行地區選舉，總統普京在莫斯科投票。（AP）

政府資源作「競選廣告」

聖彼得堡州長別格洛夫（Aleksandr Beglov）形象一向不討好，當地民眾更形容他不時失言而且帶點「笨拙」。

《紐約時報》（New York Times）指出，當局原先希望在選舉前落成3個新地鐵站，以助別格洛夫「洗底」，建立他做實事的形象。可惜事與願違，地鐵站因安全問題未能及時啟用。

別格洛夫雖然未能在這場「大型競選廣告」的中得益，但上述事件已反映他擁有無可代替的優勢：政府資源及總統普京（Vladimir Putin）的信任。

俄羅斯地區選舉：聖彼得堡州長別格洛夫深得總統普京信任。（AP）

克里姆林宮暗撐候選人

別格洛夫2018年被任命為代理州長，背後金主更是綽號「普京廚師」（Putin's chef）的俄羅斯商人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）。

當地歷史學家盧裏耶（Lev Lurye）解釋，對普京來說，傻瓜比叛徒更好，所以希望手下100%忠誠，以遏止政治紛爭。

有着強大後盾的別格洛夫當然有望在選舉中一爭長短，不過他卻與不少候選人一樣，選擇以獨立身分出戰。

分析認為，克里姆林宮意識到執政統一俄羅斯黨（United Russia）已聲名狼藉，所以推出新戰略：避免執政黨背書而拖累候選人民意，僅在背後暗撐。

同樣的情況出現在新西伯利亞（Novosibirsk），打着反政府旗幟的自由民主黨洛科季（Anatoly Lokot），被認為其實是普京的同路人。

俄羅斯地區選舉：莫斯科大批民眾自7月起，因多名反對派參選人被無理「DQ」而示威。（AP）

「智慧投票」還看選民智慧

面對種種情況，反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）呼籲支持者響應稱為「智慧投票」（Smart Voting）的配票計劃，以此對抗政府，希望爭取更多議席。

分析相信，當地人民會透過手上一票，表達對政府的不滿。莫斯科政治科學家舒爾曼（Yekaterina Schulmann）解釋，這是俄羅斯公眾輿論轉型的重要過程，「政治行為的變化反映公眾情緒的改變。」

俄羅斯Fontanka新聞社主編戈爾什科夫（Alexander Gorshkov）認為，人民已開始覺悟，這種情緒更擴展到一向支持政府的市民。

他指出：「真正的改變需要在人們的頭腦中發生，而在過去幾個月一直在發生這種情況。」

回到聖彼得堡，雖然該州的行政資源完全傾向別格洛夫，但選舉情況已較莫斯科開放，至少資深反對派阿莫索夫（Mikhail Amosov）能成功參選。

阿莫索夫形容，距離公平競爭仍是道阻且長，不過這是一個「真正的進步」，並預料下一次選舉將更加自由。