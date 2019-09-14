土耳其擬購置美國愛國者導彈　兩國領袖月內商討

路透社9月13日報道，土耳其總統埃爾多安指，將於月內與美國總統特朗普討論購置美國愛國者導彈，認為自己和特朗普的個人關係，有助克服因安卡拉購置俄羅斯防導系統引起的危機。

土耳其總統埃爾多安將與美國總統特朗普商討購置愛國者導彈。（Reuters）

埃爾多安（Tayyip Erdogan）接受路透社訪問時提到，兩周前曾與特朗普通話，討論購置愛國者導彈，預計於下週舉行的聯合國大會期間跟進。他表示，不論土耳其購買多少S-400，亦可以向美國購買一定數量的愛國者導彈，不過要視乎條件是否至少與S-400相稱。

土耳其7月購置俄羅斯防導系統，引起美國不滿，警告有可能實施制裁。國務院也指，向安卡拉出售雷神公司（Raytheon）愛國者導彈防禦系統的提議亦已逾期。

被問到會否要求特朗普阻止財政部就違反對伊朗制裁向土耳其人民銀行（Halkbank）重罰，埃爾多安指，有信心美國會避免「犯錯」，認為美國不會再傷害作為盟友的土耳其。

埃爾多安和特朗普亦會討論於敘利亞邊界一帶設置安全區。兩國8日於區內舉行聯合巡邏，不過埃爾多安形容華府在「拖後腿」，明言如未能於月內設置安全區，土耳其將獨立行動。

埃爾多安也重申，如果歐盟未能向土耳其提供更大支援和支持設置安全區，土耳其將被迫容許敘利亞難民經土耳其前往歐洲。他表示，歐盟提供的60億歐元財政援助並不足以減輕負擔。自2011年爆發內戰以來，土耳其已接收360萬敘利亞難民，土耳其有關開支達400億美元。