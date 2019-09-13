白宮傳遭監聽　以色列否認　特朗普：沒可能

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）9月12日否認當地監聽傳統盟友美國的報道，美國總統特朗普（Donald Trump）亦不相信以色列會這樣做。

特朗普稱自己與以色列關係良好，不相信自己成為對方的監聽對象。（Getty Images）

美國《政治》（Politico）12日引述三名華府高級官員消息，指在白宮附近發現的監聽設備很大機會屬以色列所有，文章提到以色列可能監聽特朗普及親信的對話，但未知是否成功。

內塔尼亞胡其後透過總理辦公室發表聲明，否認報道內容，強調以色列政府一直有指引要求不可以在美國參與任何情報行動。

特朗普被問到有關報道時，稱自己與以色列有非常好的關係，因此對內容感到難以置信。他認為一切皆有可能，但不會相信該篇報道。

雖然內塔尼亞胡否認指控，以色列卻有在美國進行間諜行為的前科。包括在1960年代緝捕前納粹高官艾希曼（Adolf Eichmann）以色列特工埃坦（Rafi Eitan）被發現在80年代由一名美國分析員波拉德（Jonathan Pollard）手上取得數以千計的機密文件。

另外美國國防部前僱員富蘭克林（Lawrence Franklin）在2006年因為向以色列提供美國對伊朗政策文件而被判入獄13年，其後改判10個月軟禁。