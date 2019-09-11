以色列揚言吞併約旦河谷　再證無恥的叢林法則

繼吞併原屬敘利亞的戈蘭高地（Golan Heights）後，以色列再有新動作！周二（9月10日），以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）承諾，如果他贏得本月17日的大選，未來將會正式吞併約旦河谷（Jordan Valley）。雖然此舉隨即換來阿拉伯諸國口誅筆伐，但在盟友美國默許和護短下，國際社會的反對聲音亦僅有表態作用。內塔尼亞胡為了在選舉前鞏固支持度，不惜主動挑起中東火藥庫的事端，踐踏國際法。國際關係除了弱肉強食的叢林法則，還剩下什麼公義可言？

內塔尼亞胡9月10日表示，勝出大選會兼併部分西岸地區。（Reuters）

「今日我在此宣布，新政府成立後，以色列的主權將伸延至約旦河谷和死海北部」，內塔尼亞胡如是說。然而，主權「應用」至原本不屬於以色列的領土，說穿了就是霸王硬上弓，恃着軍事力量佔盡優勢，強行將上世紀中東戰爭的殘局作結，做法跟早前美國大使館遷往耶路撒冷，以及吞併戈蘭高地一樣無恥。

一直以來，以色列雖然口頭上有意與巴勒斯坦達成和平協議，惟此僅是用來換取更多時間和空間，以開墾殖民地的方式，製造更多「在地證據」（facts on the ground），確保在「最終協議」中能獲得最多土地。1967年6月，埃及、敘利亞及約旦向以色列發動「先發制人」的戰爭，僅在六天後卻被以色列徹底打敗，讓外界始料不及。戰爭除了迫使數十萬阿拉伯平民淪為難民，更使以色列成功佔領加沙地帶、西奈半島、約旦河谷、耶路撒冷舊城，以及戈蘭高地。

特朗普高地揭幕：以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）6月16日為戈蘭高地一個取名為「特朗普高地」的殖民區舉行牌匾揭幕儀式。圖為特朗普高地牌匾前的布幕正被拉下。（法新社）

「六日戰爭」作為1948年以色列獨立戰爭的續集，箇中的恩怨情仇難以用一場戰爭作結，若國際社會任由各方以拳頭解決問題，最終和平亦難以降臨。儘管聯合國在1967年11月通過第242號決議，要求以色列軍撤出在戰爭中佔領的土地，但歷年以色列領袖在美國支持下，對聯合國無強制力的決議陽奉陰違，情況就像1974年以色列與敘利亞簽署停戰協議後，卻在1981年出爾反爾，單方面吞併了戈蘭高地。

內塔尼亞胡在此時打出「約旦河谷牌」，背後除了國家安全考量，更有選舉的因素。戰略上，歷屆以色列政府都視約旦河谷為戰略要塞，允許軍隊佔領該處不僅可以圍堵西岸的巴勒斯坦人，同時亦與東面的阿拉伯國家（約旦、伊拉克和沙特阿拉伯）保持一個緩衝帶。箇中盤算，有如前總理拉賓（Yitzhak Rabin）於1995年所言，「為了保衛以色列，安全邊界將須廣泛地設定在約旦河谷」。內政上，內塔尼亞胡不單正面對三宗貪腐案件的指控，而最近民調亦顯示，他所領導的右翼利庫德集團（Likud）與中間派「藍與白」（Blue and White）的支持度不遑多讓。因此，自製一個外交危機不但可鞏固國內鷹派支持者，同時也可把焦點轉移至阿拉伯世界反撲帶來的「安全挑戰」。

以色列大選：內塔尼亞胡被指涉貪，有當地民眾多番示威抗議。（Getty Images）

面對內塔尼亞胡的挑釁，首當其衝的並非是阿拉伯世界中口惠而實不至的政治領袖，而是一眾早已活在人間地獄的巴勒斯坦人。須知，約旦河谷和死海北部幾乎已佔西岸土地三成，為約65,000名巴勒斯坦人和11,000名以色列非法定居者的容身之所。若然內塔尼亞胡狂妄的計劃得以現實，這也等同於以色列能繼續收窄西岸250多萬巴勒斯坦人的生存空間，相信屆時就連「地獄」也不足以形容巴勒斯坦人的窘困。

以色列的罪行可謂罄竹難書，內塔尼亞胡欲意吞併約旦河谷，只是眾多國家罪行的冰山一角。例如，去年「回歸大遊行」（Great March of Return），聯合國的調查委員會已表示以色列軍隊有干犯戰爭罪之嫌；而國際法院（ICJ）也早已裁定「六日戰爭」所奪取的定居點是非法擴張等，惟通通都被以色列無視。可是，國際法本應是寸步不讓的國家行為準則，如今美國在特朗普主政兩年多以來，已前後無視耶路撒冷、戈蘭高地和約旦河谷的屬性，承認以色列的公然霸凌行徑，難道這是人權自居的國家應有之義嗎？