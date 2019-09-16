拜登談與習近平的私人友誼 批特朗普對華政策全盤錯誤

美國總統參選人拜登9月15日在一次活動上提到了自己與現任中國國家主席習近平的私人友誼，他還批評了美國現政府的對華政策。

美國民主黨總統參選人之一、前副總統拜登（Joe Biden）9月15日晚在一次籌款活動上，批評了美國總統特朗普（Donald Trump）的對華政策，稱特朗普未能理解美中關係的本質。

拜登說，特朗普錯誤地定義和不當地處理美中關係，他的方式全盤錯誤。「你必須知道問題是什麼，你要應對的是什麼。」

拜登還提到了自己與習近平結下的友誼。他說：「我和習近平共處的時間，比世界任何其他領導人的時間都多。」

據悉，拜登與習近平多年來的接觸頗多，兩人被認為「私交甚篤」。2011年，時任美國副總統拜登訪華，由時任中國副主席習近平接待，習近平在北京人民大會堂北大廳為他舉行歡迎儀式。外界當時已猜測，習近平將成為中國最高領導人。而當年美國政治精英對習近平的認識甚少。可以說，拜登是當時少有與習近平深入交流的美國政客。據報，在拜登五日的中國之旅中，與習近平一共交談了十多個小時。

2012年，習近平訪美時，則由拜登盡東道主之誼。2013年拜登再度訪華，拜訪升任中國國家主席的習近平。

2015年，習近平首度赴美進行國事訪問。據報，拜登曾對他說：「未來五十年的歷史，在很大程度上取決於美中兩國如何駕馭我們的關係。」

自從2019年4月份宣布參加競選以來，拜登就猛烈批評特朗普的對華政策。針對特朗普的對華強硬政策，拜登在艾奧瓦州的競選活動中表示，「中國並不是我們的競爭對手」，並且反問觀眾「中國要吃掉我們的午餐嗎？算了吧，朋友。」

對於特朗普的對華貿易戰，拜登5月13日在新罕布殊爾州說：「除了提高關税、增加債務和貿易逆差外，總統什麼都沒做。」

拜登還說：「我們推進的方式是我們必須和盟友一起合作。而不是我們自己單槍匹馬。我們必須保持世界團結在一起。」

他還強調，美國的盟友也應該在同北京的談判桌前。「他（特朗普）正在以錯誤的方式解決這個問題。」

拜登7月11日在紐約市立大學發表講話時也批評了特朗普的貿易戰令美國農民遭殃。拜登說，特朗普或許認為他在對中國強硬，但是他帶來的結果是美國農民、製造商和消費者損失更多，埋單更多。「他的經濟決策是如此地鼠目寸光，和他其他的外交政策一樣鼠目寸光。」

據悉，拜登是所有民主黨總統參選人當中支持率最高的，特朗普9月12日也承認，如果不出什麼意外，拜登應該會獲得民主黨的提名。

對於拜登這位勁敵，特朗普也是從來不吝嗇自己的攻擊。他批拜登年紀太大，昏昏欲睡。他還批拜登家族在中國有不當的經貿活動。

特朗普也指責拜登對華軟弱，稱中國就是想要這樣的人當美國總統，從而可以繼續壓榨美國。