Oxycontin遭濫用廠商官司纏身　普渡製藥申請破產保護

美國鴉片類止痛藥導致用家成癮，令多間藥廠被地方政府告上法庭。普渡製藥生產的處方止痛藥奧施康定面臨2,600宗來自州及地方政府等的民事訴訟。公司拒絕接受政府的和解方案後談判破裂。普渡製藥最終在9月15日在紐約懷特普萊恩斯申請破產保護。

普渡製藥（Purdue Pharma）面臨着來自幾乎每個州，以及2,600個市、縣、美國原居民部落、醫院和其他機構的訴訟，這些訴訟指控公司加劇鴉片類藥物危機，要求它做出賠償。美國司法部也對普渡製藥進行民事和刑事調查。

公司9月11日與逾半提告者達成臨時和解協議，料賠償金額達120億美元。普渡會支付當中30至45億美元，以及就成癮治療藥物進行捐款。公司會繼續營運並建立一個信託基金，讓原告受益。然而一些州份對協議仍不滿意，一些官員認為金額最終不會達到120億美元，亦指在協議達成後公司將不用面對法律制裁。

公司申請破產保護，至少暫時停止針對它的訴訟，但可能與那些沒有簽訂協議、矢言繼續追究普渡製藥與持有該公司的薩克勒（Sackler）家族的州分繼續纏訟。

自從奧施康定（Oxycontin）1996年面市後，用家成癮及服用過量的個案增加。美國疾病控制和預防中心（CDC）指出2017及2018年鴉片類止痛藥導致逾4.7萬人死亡。這類藥物導致美國平均每日有130人死亡，過去20年有逾20萬美國人死於過度服用這類藥物。