伊朗最高領袖哈梅內伊：伊朗永遠不會同美國談判

沙特兩處石油設施遭空襲後，美國將矛頭對準伊朗，美伊關係緊張再次加劇。伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）喊話稱，伊朗不會在任何層面和美國談判。

沙特石油設施遭攻擊，美國將矛頭指向伊朗。（Reuters）

哈梅內伊當地時間9月17日在其官網表示：「美國對伊朗的極限施壓政策是白費心機。伊朗伊斯蘭共和國所有各級官員都認為在任何層面都無法與美國協商。」

哈梅內伊還說：「與華盛頓舉行談判將意味着美國對伊朗施加制裁和威脅這種最大壓力的政策取勝，以及意味着美國將可以把自己的要求強加給伊朗。」

哈梅內伊稱：「正是因此，總統、外長等官員一致宣布，伊朗與美國不會舉行談判，無論是雙邊還是多邊談判。」

沙特產油設施遇襲之前，美國曾發出願意和伊朗談判的信號，特朗普（Donald Trump）也未排除在本月聯合國大會上同伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）會晤的可能性。聯合國大會將9月24日舉行。

但伊朗外交部9月16日表明，特朗普與魯哈尼可能會晤的消息純屬揣測。特朗普也發推特（Twitter）稱，有關他願意無條件與伊朗會晤的消息是假新聞。

沙特兩處石油設施於當地時間9月14日遭無人機襲擊，震驚世界的同時，也讓地區局勢驟然升級。

雖然也門胡塞武裝宣布對此事負責，但美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在事發當晚仍將矛頭指向伊朗，指責伊朗是襲擊事件的幕後黑手，隨後沙特跟隨美國腳步，譴責伊朗與此次襲擊事件有關。

對於上述「指控」，伊朗予以否認。伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）15日說，蓬佩奧所言「毫無意義」，是針對伊朗的盲目指認。

伊朗外交部長扎裏夫（Mohammad Javad Zarif）也在同一天回應蓬佩奧，說「極限施壓」政策失敗，蓬佩奧轉而「極盡欺騙之能事」。

美國2018年5退出伊朗核問題全面協議，恢復並追加對伊制裁，加強海灣軍事部署。之後，伊朗逐步放棄執行協議部分條款，兩國關係的持續緊張也一直令地區局勢處於動盪之中。