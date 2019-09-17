以色列大選戰況緊湊　內塔尼亞胡到票站投票

以色列9月17日舉行大選。爭取連任的總理內塔尼亞胡和主要對手、前總參謀長甘茨分別到票站投票。民意調查顯示，內塔尼亞胡率領的右翼利庫德集團和甘茨為首的中間派藍白黨支持度不分上下。

內塔尼亞胡和妻子薩拉到耶路撒冷的票站投票。（AP）

內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和妻子早上10時左右到耶路撒冷的票站投票，形容選情緊湊，呼籲所有以色列人勇躍投票。甘茨（Benny Gantz）和妻子則到羅什艾因（Rosh Haayin），並祝願各人好運。

前國防部長利伯曼（Avigdor Lieberman）領導的極右以色列是我們的家園黨（Yisrael Beiteinu）或會於籌組聯合政府談判中成為造王者。利伯曼投票後重申，承諾促成利庫德集團和藍白黨組成聯合政府，表示不會再有第三次大選。

投票於當地時間早上7時（香港時間中午12時）開始，10時結束。以色列傳媒將於投票結束後公布票站調查結果，官方點票結果將於18日公布。

民意調查預測，利庫德集團（Likud）和藍白黨（Blue and White）將於120個國會議席中各取32席。多個小型政黨試圖爭取最少3.25%的選票，達到獲取議席的門檻。他們的表現亦會影響到內塔尼亞胡能否組成聯合政府。愈多阿拉伯選民投票，內塔尼亞胡的處境愈嚴峻。