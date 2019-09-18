以色列大選投票結束　利庫德集團與藍白黨拉鋸　勢需組聯合政府

以色列大選投票9月17日結束，根據初步結果顯示，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的利庫德集團（Likud）與主要對手藍白黨（Blue and White）勢均力敵。

以色列在半年內舉行第二次大選，選舉委員會公布共有約444萬名選民投票，投票率為69.4%，略高於前次選舉。

據當地3間媒體的出口票站民調顯示，藍白黨領導人、前國防軍總參謀長甘茨（Benny Gantz）的得票率略高於內塔尼亞胡。外界估計在120個議席中，利庫德集團將獲得31至33席，藍白黨將獲得32至34席。

惟兩黨均無法在國會內組成多數黨，前國防部長利伯曼（Avigdor Lieberman）勢成為「造王者」，其領導的極右世俗化「以色列是我們的家園黨」（Yisrael Beiteinu）料獲得約10席，並與勝出的政黨組成聯合政府。

英國廣播公司（BBC）分析指，出口民調顯示內塔尼亞胡將會處於更弱勢，並且在組成右翼及宗教政黨時面臨重大挑戰。報道又指出，利伯曼將成為關鍵角色，他早前發言指以色列只有一個選擇，就是建立一個由「家園黨」、利庫德和藍白黨構成的廣泛且自由的國家政府。