非洲豬瘟疫情蔓延　韓國劃定6區重點防疫

韓國9月17日在坡州出現當地首宗非洲豬瘟（ASF）確診病例後，再有其他地區出現疫情，韓國政府9月18日把京畿道北部6個市郡劃為重點防控區。

韓國政府劃定6區，重點防控非洲豬瘟疫情（視覺中國）

農畜部次官（即副部長）李在彧表示，已將坡州市、漣川郡周邊的抱川市、東豆川市、金浦市、鐵原郡劃為重點防控區，該些地區得到的生石灰供應量，最多會增加到其他地區的4倍，生石灰會遍撒在圈舍一帶，以切斷傳染源。防控區內的生豬禁運時間，也會由原來的1周，延長到3周，只允許指定屠宰場營業，避免豬隻運往外地。

李在彧稱，未來一週是關鍵時期，地方政府會全力做好防疫。

韓國豬肉批發價上漲3成

受到疫情影響，韓國國內的豬肉拍賣成交價格飆升30%。韓國農畜部指，9月17日的豬肉批發價較前日大幅上漲，是經銷商擔心短期缺貨，大量購肉造成的臨時現象。當局稱會密切注視豬肉供需、價格走勢，與豬肉生產商組織緊密合作穩定市場。

韓國政府9月17日公布在鄰近朝鮮邊境的京畿道坡州市，發現韓國首宗非洲豬瘟病例，並因此撲殺近4000頭豬隻。之後在緊鄰的漣川郡也出現疫情，當地輿論並擔心，非洲豬瘟病毒已蔓延與朝鮮接壤的京畿道北部。