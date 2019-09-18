英媒：中國官媒CGTN顧問波拉德請辭　疑不滿香港示威報道欠公允

英國《衛報》報道，中國官媒央視旗下的中國國際電視台顧問波拉德（Nick Pollard），疑因對電視台無法公正報道香港示威活動感到憂慮，已經請辭。報道相信，他的離去將打擊該電視台在英國的擴張計劃。

波拉德（Nick Pollard）過去曾是英國通訊管理局（Ofcom）的非執行董事，他在2018年成為中國國際電視台（CGTN）的顧問，協助電視台在歐洲發展。

中國國際電視台以「中國角度報道新聞」自居，《衛報》引述消息指出，波拉德對當中一些報道感到不滿，尤其是有關近期香港的示威活動。

女主播曾批行家欠中立

報道指出，波拉德曾在Twitter對女主播劉欣的言論表示擔心。事源9月初英國天空電視台（Sky News）女記者克勞福德（Alex Crawford）在銅鑼灣進行現場報道時，剛好見到警員質問一群記者，她隨即上前反問對方為何要查問穿上「Press」（記者）字樣背心的記者。

劉欣在Twitter指雖然克勞福德有權報道新聞，但無權阻礙警察工作，並指她已失去傳媒中立。

波拉德隨後回覆指：「我認為你完全錯了，劉欣。克勞福德是世界上最優秀、最勇敢和最公正的記者之一。」他又讚揚克勞福德在香港的報道非常出色，並無欠缺中立。

電視台曾遭質疑規播廣播

英國廣播監管機構正調查中國國際電視台，指電視台涉嫌違反英國的廣播守則。當局有權對違規單位處以罰款，最嚴重可吊銷執照。

該電視台因曾播放英國私家調查員韓飛龍（Peter Humphrey）、瑞典籍活動人士達林（Peter Dahlin）以及銅鑼灣書店事件的桂民海與林榮基的「被迫認罪」畫面，遭當局質疑違規及調查。