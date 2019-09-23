特朗普承認曾與烏克蘭總統討論拜登　否認有不當行為

美國總統特朗普被指與烏克蘭總統澤連斯基通電話時向對方施壓，要求調查前副總統拜登次子亨特。特朗普9月22日承認，曾在電話中談及拜登一家，惟否認做出任何不當行為。

特朗普9月22日承認，與烏克蘭總統澤連斯基通電話時曾談拜登一家，惟否認做任何不當行為。（路透社）

《華爾街日報》引述情報人員告密，指特朗普7月在與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通電話時，八次要求烏克蘭與他的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）合作調查亨特（Hunter Biden），收集拜登（Joe Biden）或亨特的黑材料。

特朗普9月22日在白宮告訴記者，他與澤連斯基的通話內容主要是祝賀對方，但也涉及貪腐，以及拜登一家，但他否認做任何不當行為。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及朱利亞尼亦為此辯護。

烏克蘭外交部長普里斯泰科（Vadym Prystaiko）21日否認特朗普曾在電話中向澤連斯基施壓，強調烏克蘭不會參與美國內政。

美國眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）9月22日在出席美國有線電視新聞網（CNN）的節目時就表示，若特朗普施壓的消息屬實，唯一的解決方法可能就是「彈劾」特朗普。