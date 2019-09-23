特朗普擬同冰島簽協議制衡中國　彭斯訪問遭元首離島冷遇

美國總統特朗普（Donald Trump）緊跟中國戰略動向，選中冰島洽談自貿協議，冰島很可能成為特朗普對世界最大島格陵蘭島採購失意、被丹麥斷然拒絕後進軍北極戰略資源的突破口。

美國Axios新聞網9月22日發表題為《特朗普要同冰島簽自貿協議》的文章稱，多名官員透露，特朗普已選中冰島作為洽談自由貿易協議的目標國。冰島位於北極圈，芬蘭今年5月卸任北極理事會輪值主席後，這一職位由冰島接任，特朗普近來多次推進同冰島合作計劃。

多名與會的參議員對Axios說，美國副總統彭斯（Mike Pence）9月17日在一場參議院共和黨午餐會上強力遊說政府推進同冰島簽自貿協議。儘管在場的參議員們對經濟體量較小的冰島成為特朗普政府屬意的重點貿易、戰略合作對象感到有些意外，但他們對Axios表示，願意支持這項提議。

另有一名特朗普政府官員對Axios說：「那片地區對美國家安全很有意義——能夠爭取頂替中、俄同冰島達成自貿協議、結成聯盟對美國很重要。」

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Axios文章指出，特朗普擬同冰島洽談自貿協議的時機恰好選在了中國同俄羅斯均對北極圈資源表達出強烈合作意願的時候。中國外交部官網消息稱，駐冰島大使金智健8月21日接受冰島電視二台採訪，就「一帶一路」倡議、北極合作等問題回答記者提問時說：「中國期待冰島早日成為『一帶一路』朋友圈中的一員，開創中冰關係更加美好的未來。」金大使還結合建設「冰上絲綢之路」等問題闡述了中方北極政策。

俄羅斯《獨立報》2019年2月11日曾發表題為《中國龍為何探入北極》的社論文章詳細分析了中國同北極的互動，有意提醒中國稱，北京必須要知道北極對俄羅斯的戰略意義，在北極地區活動時，必須排除任何挑戰俄羅斯在北極利益的行為。不過，鑑於西方對俄羅斯制裁力度加大，俄羅斯在北極地區對中國的投資是敞開大門的。

而彭斯9月4日訪問冰島時還警告稱，中國正積極擴大在北極地區的影響力，「毫無疑問，中國在經濟和戰略上都在北極地區變得更加活躍。」彭斯還表示，希望冰島拒絕中國「一帶一路」投資，並鼓勵冰島對中國電信巨頭華為說不，「正如我今天所敦促的，我鼓勵冰島也認識到，任何一個擁抱華為技術和設備的自由國家都將產生嚴重的問題。」

值得一提的是，彭斯宣布訪問冰島的消息恰好同金智健表態在同一天8月21日，冰島總理雅各布斯多蒂爾（Katrin Jakobsdottir）亦在當天通過當地廣播公司RUV發表講話說，彭斯計劃訪冰島的那天9月4日，自己將離島，在北歐工會理事會會議上發表主旨演講，不打算立即返回冰島同彭斯見面。卡特琳還補充道，這並不意味要羞辱彭斯，而她前往瑞典的行程也「絕對不是」要冷落彭斯。

此外，中國已在2014年7月1日同冰島正式啟用《中國-冰島自由貿易協定》。