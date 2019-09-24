特朗普：拜登若是共和黨人　可能已經坐上死刑電椅了

美國媒體日前爆料美國總統特朗普施壓烏克蘭調查競選對手拜登，特朗普9月23日再次回應，並抱怨了美國媒體的雙重標準。

美國總統特朗普（Donald Trump）9月23日在出席聯合國大會時與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）進行了雙邊會晤。在會晤之前，雙方共同見了記者。

當被問到是否施壓烏克蘭調查最大競選對手拜登（Joe Biden）時，特朗普予以否認。

還有記者問：「你是否對烏克蘭領導人說，他們必須調查拜登和他的家族，他們才能獲得援助？」特朗普說再連連否認。

特朗普還說，拜登非常不誠實，拜登要求烏克蘭解僱一名調查他的兒子的檢察官，否則不給烏克蘭120萬沒有援助。你們這些假新聞媒體不報道這些。

特朗普還說：「他的兒子從烏克蘭獲得了多少錢財呢？他的兒子又從中國獲得了錢財呢？」

特朗普還說，這是恥辱。拜登和他的兒子非常腐敗。但是假新聞媒體不想報道這些，因為他們是民主黨人。如果一個共和黨人做了拜登所做的事，說了拜登所說的話，他現在可能已經坐上死刑電椅了。

特朗普還指責現場的記者說：「看看這雙重標準，你們應該為自己感到羞恥。」

近日，包括《華盛頓郵報》和《紐約時報》在內的多家美國媒體報道稱，特朗普2019年7月曾在一次通話中，先後8次向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）施壓，敦促該國調查2020年民主黨總統熱門候選人拜登的兒子亨特（Hunter Biden）。在拜登任副總統期間，亨特是烏克蘭一家能源公司的董事。

美國民主黨人指責特朗普濫用總統權力，打擊競爭對手。據悉，美國2020年大選即將來臨，拜登是民主黨內支持率最高的參選人，是特朗普最大的對手。

特朗普9月21日發推文說：「假新聞媒體和他們的民主黨夥伴希望與拜登的需求撇清關係。拜登要求烏克蘭政府解僱一名調查他兒子的檢察官，否則他們不會得到美國的大筆資金。所以他們編造了一個我和烏克蘭總統進行完美例行通話的故事。我們的通話沒有什麼不妥，但是拜登的需求，是徹徹底底的災難。假新聞知道這些，但他們不想報道。」

針對這次事件，拜登9月21日接受媒體採訪時表示，特朗普這麼做的原因，是他知道自己會被我擊敗，「他在濫用總統的權力來抹黑我。」