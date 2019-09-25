英法院判休會違法後　歐盟抱觀望態度　對新脱歐協議不樂觀

英國法院裁決政府迫令國會休會違法後，外間關注這會如何影響脱歐談判。英國廣播公司（BBC）9月25日報道，歐盟目前仍然持觀望態度，未有表態，但內部消息指，英國出現愈來愈多國內紛爭，令歐盟對達成新的脱歐協議更不樂觀。

英國法院裁定約翰遜暫停國會違法後，默克爾未有表態（Getty Images）

英國最高法院24日作出的裁決，重創正在與歐盟談判的約翰遜（Boris Johnson）政府，歐盟多國領袖包括德國總理默克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等都保持安靜，未有評論事件，英國媒體向歐盟委員會（European Commission）查詢，對方更是拒絕回應，表示這是英國內部憲制事務。

BBC引述歐洲國家一位外交官指，不看好可以在10月達成新協議，認為目前英國國內事務讓事情變得更加複雜，而時間也一點一點流走。也有歐盟外交官指出，英國提出如何取代愛爾蘭邊界「補底方案」是一個新開始，但問題是歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）也表明，英國提交的建議，並不是詳細分析技術問題、在法律上可行及提出實在解決辦法的方案。

英國約翰遜政府再受到重挫（Getty Images）

報道指歐盟方面認為，在談判中雙方依然有相當大的差距，「只有在妥協不使我們受到巨大損害的情況下，我們才會妥協。」歐盟相信若現在同意英國提出的取代補底方案計劃，將無法保護單一市場、北愛爾蘭和平進程或愛爾蘭。