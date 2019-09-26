特朗普施壓風波　白宮拆局電郵「神助攻」民主黨

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美國總統特朗普7月時被指與烏克蘭總統澤連斯基通電話時，向對方施壓調查前副總統拜登，事件演變成另一場政治風暴。特朗普面臨彈劾壓力，白宮除了在9月25日公開當日電話對話部分內容外，其後亦發出一封如何護航的電郵。不過令白宮意想不到的是，該電郵不但傳給共和黨人，連提出彈劾調查的民主黨亦同樣「受惠」，結果白宮成為多名民主黨議員的取笑對象。

特朗普與烏克蘭總統澤連斯基的一次電話對話，卻可能演變成一場彈劾風暴。（路透社）

《華盛頓郵報》25日報道，該封電郵以「你需要知道：特朗普與澤連斯基的通話」（What you need to know: President Trump's call with President Zelenskyy）為標題，白宮在發出不久後隨即召回電郵，不過有民主黨議員已經看過內容，並在Twitter嘲笑一番。

民主黨：電郵內容充滿「毒性」

其中賓夕法尼亞州的民主黨眾議員博伊爾（Brendan Boyle）的Twitter留言表示，感謝白宮提供如何在特朗普/澤連斯基的災難性通話中，編造為特朗普有利的論點。不過他不會利用那些藉口，而是堅持真相，但總之感謝白宮的貢獻。

另一名民主黨眾議員、新澤西州的帕斯克雷爾（Bill Pascrell Jr.）就在Twitter公開該電郵的所有內容，指那虐論點完全是歐威爾式的謊話和有毒的垃圾。但大家或者可以細閲內容，為白宮的腐敗感到讚歎不已，不過他笑稱大家或先穿防護裝備，避免由內容「中毒」。

除了他們兩人外，多名民主黨國會議員和員工都表示收到該電郵。

電郵疑似扭曲事實

白宮公開的通話文字記錄提到，特朗普多次稱澤連斯基應該與司法部長巴爾（William P. Barr）或自己的私人律師朱利亞尼（Rudolph W. Giuliani）合作，後者亦單獨向烏克蘭官員施壓，要求調查前副總統拜登（Joe Biden）的操守。

而在白宮電郵的論點指，特朗普沒提出交換條件，他所提到的內容完全適當。白宮稱是澤連斯基首先提到朱利亞尼，特朗普才談及朱利亞尼和拜登，但電郵卻掩飾了特朗普主動搬出拜登話題的事實。

白宮的電郵亦聲稱，真正的醜聞是公開文字記錄前的「劇透」，又稱舉報人的投訴會完全根據法例處理，而且司法部有信心認為不會有更多行動。

特朗普的施壓醜聞除了影響他的連任勝算，更令他面臨彈劾壓力。（路透社）

民主黨強調交換條件並非彈劾總統的理由，他們亦要求白宮向參、眾兩院情報委員會公開舉報人的投訴，容許對方到國會作證，同時巴爾在事件結束前必須避席。

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