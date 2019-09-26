特朗普施壓風波　白宮拆局電郵「神助攻」民主黨

美國總統特朗普7月時被指與烏克蘭總統澤連斯基通電話時，向對方施壓調查前副總統拜登，事件演變成另一場政治風暴。特朗普面臨彈劾壓力，白宮除了在9月25日公開當日電話對話部分內容外，其後亦發出一封如何護航的電郵。不過令白宮意想不到的是，該電郵不但傳給共和黨人，連提出彈劾調查的民主黨亦同樣「受惠」，結果白宮成為多名民主黨議員的取笑對象。

特朗普與烏克蘭總統澤連斯基的一次電話對話，卻可能演變成一場彈劾風暴。（路透社）

《華盛頓郵報》25日報道，該封電郵以「你需要知道：特朗普與澤連斯基的通話」（What you need to know: President Trump's call with President Zelenskyy）為標題，白宮在發出不久後隨即召回電郵，不過有民主黨議員已經看過內容，並在Twitter嘲笑一番。

民主黨：電郵內容充滿「毒性」

其中賓夕法尼亞州的民主黨眾議員博伊爾（Brendan Boyle）的Twitter留言表示，感謝白宮提供如何在特朗普/澤連斯基的災難性通話中，編造為特朗普有利的論點。不過他不會利用那些藉口，而是堅持真相，但總之感謝白宮的貢獻。

I would like to thank @WhiteHouse for sending me their talking points on how best to spin the disastrous Trump/Zelensky call in Trump』s favor. However, I will not be using their spin and will instead stick with the truth.

But thanks though. — US Rep Brendan Boyle (@RepBrendanBoyle) 2019年9月25日

另一名民主黨眾議員、新澤西州的帕斯克雷爾（Bill Pascrell Jr.）就在Twitter公開該電郵的所有內容，指那虐論點完全是歐威爾式的謊話和有毒的垃圾。但大家或者可以細閲內容，為白宮的腐敗感到讚歎不已，不過他笑稱大家或先穿防護裝備，避免由內容「中毒」。

除了他們兩人外，多名民主黨國會議員和員工都表示收到該電郵。

電郵疑似扭曲事實

白宮公開的通話文字記錄提到，特朗普多次稱澤連斯基應該與司法部長巴爾（William P. Barr）或自己的私人律師朱利亞尼（Rudolph W. Giuliani）合作，後者亦單獨向烏克蘭官員施壓，要求調查前副總統拜登（Joe Biden）的操守。

The trump White House just accidentally sent our office their talking points for deflecting trump』s treachery. They』re complete Orwellian lies and toxic trash, but maybe you』d like to read them to appreciate their corruption! Hazmat ☢️ suit possibly required. pic.twitter.com/twcYGkcO7h — Bill Pascrell, Jr. (@BillPascrell) 2019年9月25日

而在白宮電郵的論點指，特朗普沒提出交換條件，他所提到的內容完全適當。白宮稱是澤連斯基首先提到朱利亞尼，特朗普才談及朱利亞尼和拜登，但電郵卻掩飾了特朗普主動搬出拜登話題的事實。

白宮的電郵亦聲稱，真正的醜聞是公開文字記錄前的「劇透」，又稱舉報人的投訴會完全根據法例處理，而且司法部有信心認為不會有更多行動。

特朗普的施壓醜聞除了影響他的連任勝算，更令他面臨彈劾壓力。（路透社）

民主黨強調交換條件並非彈劾總統的理由，他們亦要求白宮向參、眾兩院情報委員會公開舉報人的投訴，容許對方到國會作證，同時巴爾在事件結束前必須避席。