美國民主黨總統初選　沃倫在全國民調首次超越拜登

美國昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）9月25日公布的民調結果顯示，美國馬薩諸塞州（Massachusetts）民主黨參議員、總統初選參選人沃倫（Elizabeth Warren）的支持度達到27%，升上第一位，超越取得25%的對手拜登（Joe Biden）。

沃倫的支持度大幅上升（Getty Images）

在民調中，第三位是佛蒙特參議員桑德斯（Bernie Sanders），他取得16%。在8月的同一調查中，沃倫僅有19%，拜登則是32%，可見沃倫的支持度大為上升。

在數天前，由美國有線新聞網絡（CNN）與艾奧瓦州媒體合作的民調，也顯示沃倫的支持度首次超前拜登，但該民調僅在艾奧瓦州進行，這次的新民調，則是沃倫首次在全國民調之中超越拜登。

現年70歲的沃倫，2月宣布參選2020年總統選舉，她自2013年起代表馬薩諸塞州成為參議員，在黨內有「自由主義火把」的稱號。她在參議院常就金融事務發聲，也是消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau，CFPB）成立的推手之一。她從政前是哈佛大學法學院教授。