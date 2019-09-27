「通烏門」告密者是誰？　美媒：曾在白宮工作的CIA官員

美國官場出現「告密者」，該人指控特朗普涉嫌濫用職權。國會眾議院9月24日宣布正式對特朗普展開彈劾調查後，告密者控告的內容也曝光。這名告密者是誰？《紐約時報》26日報道，是一名曾被派至白宮工作的中央情報局官員。

特朗普因涉嫌向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）施壓，要求調查政治對手拜登（Joe Biden），近期捲入彈劾調查風波。眾議院情報委員會26日公開「告密者控告」（whistleblower complaint）內容，涉及至少6名政府官員，其中有官員在白宮任職。

《紐約時報》26日引述知情人士報道，該告密者為美國中情局（CIA）官員，曾在白宮工作，精通美國對歐洲的外交政策，並且熟悉烏克蘭政壇，對法律有一定了解。報道指出，告密者一開始向中情局法務長艾伍德（Courtney Simmons Elwood）提交匿名指控，當時僅涉及特朗普與外國領導人通話的問題。

眾議院情報委員會26日公布「告密者控告」內容。（AP）

艾伍德與白宮副法務長艾森柏格（John Eisenberg）等人經過多次討論，認定該指控具有合理依據，於8月14日與司法部助理檢察長德默斯（John Demers）討論。德莫斯翌日前往白宮閲讀通話記錄，隨後司法部副部長、以及司法部長巴爾（William Barr）亦在那段時間知曉此事。

報道指，告密者得知艾伍德將指控告知白宮後，開始感到擔心，認為中情局沒有嚴肅對待該指控。兩名知情人士稱，這是告密者決定採取「告密者控告」程序的一個因素，因為「告密者控告」賦有特殊的法律保障。

該告密者未直接聽取特朗普與烏克蘭總統的通話，由白宮官員獲得相關消息。報道指，特朗普在閉門會議上形容，該告密者與透露消息的人士，幾乎是「間諜」，希望知道告密者的身份，並稱「間諜和叛國罪，我們過去的處理方式和現在有一些不同。」