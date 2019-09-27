埃及打壓反政府示威　人權組織：近2000人被捕

埃及將是第二個周末出現反政府示威活動，當地傳出政府部門加強拘捕行動、干擾即時通訊平台的服務以及加強保安。 埃及內政部9月26日表示，會對任何企圖破壞和平的舉行採取果斷的行動。與此同時，人權組織「人權觀察」9月27日表示，埃及自上周末爆發反總統示威以來，當局已逮捕近2000人。

這可能是埃及前總統穆爾西（Mohamed Morsi）2013年被推翻後，開羅政府最大規模鎮壓行動。

半島電視台根據一些監察組織報道，更多保安部隊人員部署在主要城市、警方在主要通道及廣場截查行人。當局還封鎖新聞網站，通訊平台服務中斷。埃及解放廣場27日已架設路障。身在當地的記者指出，人們仍可在區內走動。

位於該國首都開羅的解放廣場，正是2011年埃及青年聚集的地方。時任總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）最終被迫下台。

人權觀察在聲明中表示：「被捕人士的律師在其社交網站公布數宗案例，很多人只是『在錯誤時間出現在錯誤地點』，或手機內存有批評當局的內容，就遭到安全部隊任意逮捕。」

埃及上周全國多處爆發反政府示威，抗爭者要求捲入貪污醜聞的總統塞西（Abdul Fattah al-Sisi）下台。

事件緣於一名流亡西班牙的埃及商人兼演員阿里（Mohamed Ali），9月初起在網上公開片段，指控塞西（Abdul Fattah al-Sisi）無視埃及數百萬民眾活於貧困之中，反而花費大量金錢在豪宅和酒店，與國家經濟緊縮政策背道而馳，並指控塞西及軍方有貪污之嫌，引發公眾關注。塞西則一直否認指控。