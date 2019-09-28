美國會查特朗普通烏　駐烏克蘭特使傳已辭職

美國駐烏克蘭特使沃爾克在美國眾議院外交事務委員會宣布下週安排他前來作證僅數小時後便辭職。一名知悉作證計劃的國會助理表示，仍然期望他來作證，但不知道他會否如期現身。

美國駐烏克蘭特使沃爾克傳已辭職。圖為9月15日，他在基輔出席雅爾塔歐洲戰略會議。（AP）

美國總統特朗普涉在7月25日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通過話期間向後者施壓，要求調查政治對手拜登（Joe Biden）之子，因此近期捲入彈劾調查風波。

眾議院情報委員會26日公開「告密者控告」（whistleblower complaint）內容，涉及至少6名政府官員，其中有官員在白宮任職。

美國眾議院三個委員會擬在未來2周傳召多名國務院官員出席聽證會，當中包括前任及現任美國駐烏克蘭大使，惟沃爾克（Kurt Volker）傳已在27日辭職。

包括路透社及美國哥倫比亞廣播公司（CBS）都有引述消息人士報道有關傳聞。其中CBS引述兩名知道有關決定的消息人士所講，確認沃爾克辭職一事屬實。

告密者指沃爾克9月前往烏克蘭基輔，與該國總統澤連斯基及其他政治人物會面。據報沃爾克就如何應對特朗普的要求對烏克蘭領導層提供建議。