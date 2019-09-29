美國頒禁　俄羅斯歡迎　華為參與建設5G網路

美國指控中國電訊商華為涉及間諜活動繼而頒禁，並要求盟國跟隨，俄羅斯卻歡迎華為參與發展5G網路。

美國對華為下達禁令，俄羅斯卻歡迎這間公司參與發展5G網路。（VCG）

中央社引述分析家指出，此舉除了要顯示俄羅斯與中國團結對抗美國，也是為了推動超高速網路給發展俄羅斯科技的人使用。

華為9月與俄羅斯電訊商MTS聯手，啟用位於莫斯科的首個5G測試區，並期待當地其他區域也能開展相同服務。

莫斯科政府表示，網路將在未來幾年內，成為這個城市基礎設施的一部份。

俄羅斯和許多西方國家相比，堪稱發展電訊網絡的先鋒。莫斯科政府計劃，2024年在所有主要城市均部署5G網路。

中國國家主席習近平6月訪問俄羅斯，當時適逢中、美因華為引起的衝突高峰，但MTS仍和華為簽下合約。

美國在與中國的貿易戰和科技對抗中，威脅要切斷華為所需的一切零件和服務，包括華為手機搭載的Android系統。俄羅斯當時立刻挺身而出，提供由其所發展的Aurora作業系統供華為使用。

美國惠譽旗下的Fitch Solutions的分析師蘭多尼（Michela Landoni）表示，假使Android仍是華為的首選，那Aurora會是華為「短期的解決方案」。

分析指，Aurora可能成為華為發展自身作業系統的「墊腳石」。