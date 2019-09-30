美國會決意索取特朗普與各國領袖通話紀錄

美國總統特朗普捲入「通烏門」事件，民主黨對啟動彈劾程序正摩拳擦掌。眾議院情報委員會主席9月29日表示，國會決意取得特朗普與俄羅斯總統普京和其他國家領袖的通話紀錄，指特朗普或危害國家安全。

眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）接受全國廣播公司（NBC）電視節目《與新聞界對話》（Meet the Press）訪問時指出，最重要的是保護美國國家安全，並從有關通話紀錄得知特朗普有否危害美國的安全。他形容特朗普的行為極其嚴重，迫使眾議院展開彈劾程序。

希夫提到眾議院正展開緊急工作，調查事件各方面的問題，包括特朗普有否提及拜登（Joe Biden）的問題、私人律師朱利亞尼（Rudolph Giuliani）的提議是否恰當，以及白宮是否利用凍結援助增加影響力。希夫未有提供調查的時間表，同時未表明會否傳召朱利亞尼作證。

另外，希夫接受美國廣播公司（ABC）節目《本周》（This Week）訪問時稱，情報委員會已達成共識，同意讓告密者出席聽證會應訊。議員正在制定相關程序保護告密者的身份，並為代表告密者的律師申請安全許可，希夫期望告密者很快能出席聽證會。

特朗普被指與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）6月25日通話期間，要求對方調查前副總統、下屆大選潛在對手拜登和其子亨特（Hunter Biden）。二人通話前不久，美國凍結對烏克蘭的近4億美元援助，引起外界質疑特朗普利用納稅人的金錢換取個人政治利益。

眾議院27日向國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發出傳票，要求提交相關文件。眾議院安排多名國務院官員作證，包括已經於27日辭職的美國駐烏克蘭大使沃爾克（Kurt Volker）。