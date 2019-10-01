澳洲政府承諾協助通俄門調查　前外長會面成導火線

澳洲政府10月1日承認，總理莫里森接獲美國總統特朗普的要求，就審視華府「通俄門」調查提供協助。

澳洲時任駐英國高級專員、前外長唐納與特朗普競選團隊外交政策顧問帕帕佐普洛斯在2016年的一次會面，成為通俄門的其中一個主因。（Getty Images）

《紐約時報》9月30日披露，莫里森（Scott Morrison）與特朗普（Donald Trump）一次通話期間，對方要求澳洲政府協助美國司法部調查通俄門事件。報道指該次對話在9月首周舉行，而莫里森其後出席紐約聯合國大會前，先國事訪問華盛頓。

澳洲政府發言人表示，坎培拉政府一直為有關調查準備提供協助，並指莫里森與特朗普通電話時強調這一點。

美國特別檢察官米勒（Robert Mueller）的通俄調查，其中一個源頭是澳洲時任駐英國高級專員、前外長唐納（Alexander Downer）與特朗普競選團隊外交政策顧問帕帕佐普洛斯（George Papadopoulos）2016年在倫敦的一次會面。

唐納在2016年5月於倫敦一間酒吧與帕帕佐普洛斯會面，當時對方表示俄羅斯可能擁有打擊民主黨總統候選人希拉里（Hilary Clinton）的黑材料，唐納其後向澳洲官員匯報該次會面。而美國聯邦調查局（FBI）展開俄羅斯涉嫌干預大選調查後，有關資料才轉交華府。

除了莫里森答應協助特朗普外，坎培拉政府早在5月已經同意幫助找出通俄門起源。澳洲駐美國大使霍基（Joe Hockey）致信美國司法部長巴爾（William Barr），指特朗普認為澳洲、英國和烏克蘭有份導致事件，並提到特朗普批准解密情報文件以配合調查。霍基在信中稱，澳洲政府會在這件事中盡全力支持對方。