特朗普窮追猛打拜登之子　到底他與中國有甚麼淵源？

美國總統特朗普(Donald Trump)近日捲入「通烏門」,他被指向烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)施壓,要求對方調查前副總統拜登(Joe Biden)和兒子亨特(Hunter Biden)在當地的利益問題。 事件導致特朗普面臨國會彈劾調查,不過他繼續對拜登父子窮追不捨,稱亨特利用關係在中國獲得15億美元款項。但到底這指控從何而來?

特朗普講過甚麼?

特朗普9月曾指拜登父子在2013年12月訪問北京後,亨特擁有的基金獲中國投資15億美元,當時拜登仍是美國副總統。有特朗普的批評者認為,他這番言論是想轉移自己遭受彈劾調查的視線。

拜登競選團隊10月3日發表聲明,指特朗普團隊支持度下滑,他就在全國電視觀眾面前大發雷霆,拚命地大放厥詞,但所有言論都被獨立而可信的傳媒逐一破解。

美國前副總統拜登的兒子亨特被特朗普連番追擊,指他在烏克蘭和中國收受利益。(AP)

亨特有甚麼投資?

亨特在2009年與前國務卿克里(John Kerry)的繼子海因茨(Christopher Heinz)及其耶魯大學的同學阿徹(Devon Archer)一同創立投資公司Rosemont Seneca Partners。

《紐約人》(New Yorker)雜誌在7月報道,亨特和阿徹在2012年與中國銀行家李祥生(Jonathan Li)會面,商討合作在中國投資的可能性,並稱可能在其他國家投資。結果他們在2013年成立渤海華美(BHR Partners)投資基金,亨特以非受薪董事身份加入。

亨特向《紐約人》表示,他曾經在2013年12月在北京與李祥生會面,但強調只是純粹是探望朋友。

亨特的代表律師梅西雷斯(George Mesires)表示,亨特一開始只是擔任顧問工作,到了2017年才購入公司10%股份,價值42萬美元,換言之,該基金的資本是420萬美元。

深陷「通烏門」的美國總統特朗普10月3日公開呼籲中國調查民主黨總統參選人拜登。但是中國方面表示無意介入美國政治。(AP)

15億美元從何而來?

根據渤海華美的網站顯示,該公司是個跨境拼購投資平台,受到中國國家發改委和各級政府的支持及協助,股東包括中國銀行、中國人壽、國家開發銀行等金融及實業機構。

至於特朗普口中所指的15億美元,則可能出自保守派作家施魏澤(Peter Schweizer)在2018年的著作《秘密帝國:美國政治階層是如何隱藏腐敗並讓親友致富》(Secret Empires: How the American Political Class Hides Corruption and Enriches Family and Friends),書中引用《華爾街日報》2014年7月的報道,當時中國銀行發言人指渤海華美財團計劃集資15億美元用於海外投資,因此可能成為特朗普大做文章的源頭。

(綜合報道)