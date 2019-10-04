特朗普窮追猛打拜登之子　到底他與中國有甚麼淵源？

美國總統特朗普（Donald Trump）近日捲入「通烏門」，他被指向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）施壓，要求對方調查前副總統拜登（Joe Biden）和兒子亨特（Hunter Biden）在當地的利益問題。 事件導致特朗普面臨國會彈劾調查，不過他繼續對拜登父子窮追不捨，稱亨特利用關係在中國獲得15億美元款項。但到底這指控從何而來？

特朗普講過甚麼？

特朗普9月曾指拜登父子在2013年12月訪問北京後，亨特擁有的基金獲中國投資15億美元，當時拜登仍是美國副總統。有特朗普的批評者認為，他這番言論是想轉移自己遭受彈劾調查的視線。

拜登競選團隊10月3日發表聲明，指特朗普團隊支持度下滑，他就在全國電視觀眾面前大發雷霆，拚命地大放厥詞，但所有言論都被獨立而可信的傳媒逐一破解。

美國前副總統拜登的兒子亨特被特朗普連番追擊，指他在烏克蘭和中國收受利益。（AP）

亨特有甚麼投資？

亨特在2009年與前國務卿克里（John Kerry）的繼子海因茨（Christopher Heinz）及其耶魯大學的同學阿徹（Devon Archer）一同創立投資公司Rosemont Seneca Partners。

《紐約人》（New Yorker）雜誌在7月報道，亨特和阿徹在2012年與中國銀行家李祥生（Jonathan Li）會面，商討合作在中國投資的可能性，並稱可能在其他國家投資。結果他們在2013年成立渤海華美（BHR Partners）投資基金，亨特以非受薪董事身份加入。

亨特向《紐約人》表示，他曾經在2013年12月在北京與李祥生會面，但強調只是純粹是探望朋友。

亨特的代表律師梅西雷斯（George Mesires）表示，亨特一開始只是擔任顧問工作，到了2017年才購入公司10%股份，價值42萬美元，換言之，該基金的資本是420萬美元。

深陷「通烏門」的美國總統特朗普10月3日公開呼籲中國調查民主黨總統參選人拜登。但是中國方面表示無意介入美國政治。（AP）

15億美元從何而來？

根據渤海華美的網站顯示，該公司是個跨境拼購投資平台，受到中國國家發改委和各級政府的支持及協助，股東包括中國銀行、中國人壽、國家開發銀行等金融及實業機構。

至於特朗普口中所指的15億美元，則可能出自保守派作家施魏澤（Peter Schweizer）在2018年的著作《秘密帝國：美國政治階層是如何隱藏腐敗並讓親友致富》（Secret Empires: How the American Political Class Hides Corruption and Enriches Family and Friends），書中引用《華爾街日報》2014年7月的報道，當時中國銀行發言人指渤海華美財團計劃集資15億美元用於海外投資，因此可能成為特朗普大做文章的源頭。

（綜合報道）