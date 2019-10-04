烏克蘭總檢察長：拜登之子或身涉15件刑事案

美國總統特朗普日前施壓烏克蘭方面重新審理一起涉及其競選對手拜登之子的案件，烏克蘭方面10月4日表示，將重新審核相關案件。

據俄羅斯衛星通訊社10月4日報道，烏克蘭總檢察長里亞博沙普卡（Ruslan Ryaboshapka）10月4日在新聞發佈會上表示，美國前副總統拜登（Joe Biden）之子和烏天然氣公司布里斯馬集團（Burisma Group）或牽扯到約15件刑事案件。

里亞博沙普卡說：「現在我們正在對總檢察院此前調查過的案件進行審核。這類案件約有15件。」

不過緊接着，他也說：「但我不能說，這些就是我們所看到的或我們所掌握的全部情況。相關（調查）工作仍在進行中。」

里亞博沙普卡強調稱，不存在烏克蘭或外國政客向其施壓企圖影響調查的情況。

他說：「沒有外國或國內官員或非官方人士給我打電話，也沒有人試圖左右我對具體刑事訴訟的決定。」

烏克蘭決定重審相關案件的決定發生在美國總統特朗普（Donald Trump）向烏克蘭方面施壓之後，特朗普也因此遭到了美國國會的調查，因為他涉嫌施壓外國政府幹預美國大選，拜登是民主黨總統參選人，也是特朗普的勁敵。

自特朗普與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）7月份的通話記錄曝光以來，布里斯馬集團成為了關注的焦點。記錄內容證實，特朗普要求澤連斯基調查烏克蘭前總檢察長紹爾金（Viktor Shokin）被解職一案，紹爾金曾對布里斯馬集團的活動和拜登之子亨特（Hunter Biden）案展開調查。

根據白宮9月25日公布的特朗普與澤連斯基的電話通話記錄，特朗普在電話中稱拜登曾干預烏克蘭司法，導致烏克蘭檢察機關有關拜登之子亨特的調查結束，特朗普要求烏方調查此事。澤連斯基則表示，他會讓烏克蘭新任總檢察長調查相關情況。

針對特朗普的做法，拜登10月2日晚也在內華達州一場競選活動開始前隔空喊話特朗普說：「你摧毀不了我，我不在乎你的攻擊有多骯髒。」

「他之所以這樣做，因為他像歷史上任何一個霸凌者一樣，他在害怕，」拜登還補充說，「他擔心明年11月我會擊敗他。」