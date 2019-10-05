特朗普稱不把調查拜登與貿易談判掛鈎 關税正扼殺中國

在中美談判前夕，美國總統特朗普要求中國調查拜登家族潛在的腐敗行為。特朗普10月4日又表態稱，這與貿易談判無關。

美國總統特朗普（Donald Trump）10月4日表示不會把與中國達成貿易協議跟他公開表示希望北京對美前副總統拜登（Joe Biden）進行調查聯繫起來。

特朗普在離開白宮前對記者說，談判結束美中貿易戰與調查拜登是分開的。特朗普指責拜登擔任副總統時在國外有腐敗行為。

有記者問特朗普，如果中國對拜登進行調查，他是否會更有可能與中國達成協議。 特朗普說：「這兩件事毫無關係。」

他說：「我要與中國達成一個貿易協議，但必須是對美國有利的貿易協議，而且這是有可能辦到的。據我所知，他們（中國貿易談判代表）下星期就要來美國。我希望與中國達成貿易協議，但必須是對這個國家很有利的貿易協議。」

特朗普還說他要求調查拜登與政治無關，這隻與腐敗有關，拜登不適合當總統。

針對中美貿易談判，特朗普說：「我們正在談判一項非常艱難的協議，如果這個協議不是100%對我們有利，我們不會簽署。」

特朗普還說，中國非常想要達成一份協議，中國正被扼殺。關税正在扼殺中國。他們是去了300萬個就業崗位，供應鏈也崩潰了，這是一場災難。很多公司正在離開中國去其他國家，包括美國。中國現在是一場徹底的災難。

據悉，特朗普正因為在與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通話時施壓對方調查競選對手拜登，而遭到了美國眾議院的彈劾調查。但是特朗普並不畏懼，反倒公開要求中國也調查拜登。特朗普10月3日公開敦促北京對民主黨總統參選人拜登進行調查，再次引起人們對他邀請外國干涉美國總統大選的擔憂。

特朗普的相關言論發生在中美談判前夕，兩國將於10月初在華盛頓舉行第13輪貿易談判。路透社10月4日報道稱，一名消息人士說，總統的評論可能被解讀為試圖將貿易談判與國內政治聯繫起來。他還說，將國內政治與中國不公平的貿易行為混為一談，並不是達成大交易的好辦法。

但是美國有線電視新聞網（CNN）10月3日報道稱，中國官員感到驚訝，他們說無意捲入美國的政治糾紛。

報道稱，當被問到相關問題時，一名中國外交官說，在這方面暫時沒有什麼可評論的。「這相當混亂，我們不想介入美國政治生活。」

報道還稱，特朗普在白宮外的一位盟友說，他說到了中國政府官員的信息，詢問特朗普建議對拜登展開調查是否是認真的。他的回答是：調查腐敗是贏得特朗普好感的簡單方法。