美商務部長羅斯鼓動盟國抵制華為　印度電訊巨頭反駁

世界經濟論壇於10月3日至4日在印度新德里舉辦了第33屆世界經濟論壇印度峰會。會議期間，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）再次以所謂安全名義打壓中國企業華為。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）10月4日報道，美國商務部長羅斯在世界經濟論壇印度峰會上表示，他們希望印度不要為了使用華為設備而讓自己在不經意間面臨不愉快的安全風險。

羅斯稱：「在5G中，如果有技術後門，它將滲透整個系統。因此在我們看來，這一安全隱患不容忽視。」

他接着補充：「當然，印度最終必須由自己來做決定，我們只是擔心安全問題而不是出於保護主義。」

不過，印度電信市場領頭企業巴蒂電信創始人米塔爾（Sunil Mittal）對此並不認同，他認為印度應該讓華為參與進來。

據印度《經濟時報》報道，米塔爾表示自己已經跟蹤了這個行業24年，而華為在過去10到12年的時間裏把產品做得非常好。

他強調，自己的公司在3G和4G時代是同時使用來自華為、愛立信和諾基亞的產品的，而華為明顯優於愛立信和諾基亞。

他還稱，華為把技術曲線提升到領先水平的速度之快令他驚訝，而且華為產品不但技術領先，還有能耗小，佔地少的優勢。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報道，米塔爾青睞華為還有一個因素——不能讓印度過於依賴西方。

他認為，既然華為已經表現出願意向美國公司開放技術的意願，那也可以與印度公司合作。而印度讓華為進入印度，可以避免過於依賴西方公司。

印度對是否允許華為參與5G建設這一問題的態度一直模糊不清。「亞洲時報」網站2日稱，對於印度政府來說，決定華為是否參加5G是一項艱難的外交平衡，因為這一決定一方面會影響與中國的經濟關係，另一方面會影響與美國的安全聯繫。

雖然特朗普政府一直在在警告對手和朋友們不要同中國的華為公司做生意，要避免使用其5G設備，但印度目前尚未宣布自己的決定。

日本《日經亞洲評論》此前發表題為《為何印度不應禁華為》的文章，呼籲新德里應該拒絕美國要求，不應與之合作。

文章列舉了以下幾個原因：首先，與美國合作將會違背世界貿易組織（WTO）有關國民待遇的規定，而印度強烈支持這一原則。

其次是經濟原因，債務纏身的印度各電信巨頭無法承擔將最便宜的供應商排除在外的成本，它們都計劃向對資費敏感的印度消費者提供廉價的5G移動通信服務。

再次，將華為拒之門外有可能會延緩印度5G的建設速度，其他兩家供應商，芬蘭的諾基亞公司和瑞典的愛立信在規模和速度上都無法與華為相提並論。

此外，華為位於印度班加羅爾的研發機構時期最大的海外研發機構，華為可為印度提供大量就業。

文章最後提到，特朗普並非一個可靠、可預測的合作伙伴。文章認為，新德里必須加強電子產品和電信設備的管理規定，應設定並執行普遍的安全標準，要求包括中國公司在內的國內外供應商遵守。這樣一個實用、靈活的應對策略會比簡單粗暴地禁止華為更符合印度的利益。