韓媒評習近平訪問印度：替華為打最關鍵一戰

中國國家主席習近平10月11日將訪問印度，與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行第二次非正式首腦會晤。此前，韓國三星電子副會長李在鎔10月6日也訪問了印度。

韓國《朝鮮日報》10月9日報道，中國國家領導人與韓國領軍企業人相繼訪問印度，有一個共同點：都在為佔領世界第二大5G通訊市場鋪路。

華為被美國制裁，對其佔領世界5G市場產生很大影響。（Getty）

中國與韓國的5G技術崛起的代表企業——華為與三星在印度的競爭結果將對今後全球5G市場的主導權方向產生很大影響。印度一直以來對美國制裁華為保持了中立的態度，如果美國提高對印度的施壓強度，韓國很有可能可以「坐收漁翁之利」。

外國媒體7日報道稱，習近平與莫迪繼2018年4月在中國武漢舉行首次非正式首腦會晤後，這次很有可能於11日在印度南部印度教遺址——馬馬拉普拉姆舉行第二次非正式首腦會晤。習近平被指有可能向莫迪要求，讓華為5G通訊設備進入印度市場。

印度從過去冷戰時期開始就標榜「中立」，在大國之間進行「均衡」外交，但如果這次印度跟隨美國，拒絕讓華為5G通訊設備進入印度市場的話，華為會受到很大打擊。

據世界移動通訊事業自然協會透露，截至2025年為止，印度的5G用戶將達到8,800萬名。印度三大通信社今後5年間直接在5G上的投資規模預計將達到300億美元。另外印度5G網絡市場的波及效應將達到1兆美元。

在華為進入印度市場還處於不可知的狀態下，三星電子加速佔領印度市場的原因也是看準了印度市場的巨大潛力。

三星電子以5G為基點將在2020年年底之前在世界通訊裝備市場上確保20%的佔有率。現在三星電子在世界通訊裝備市場上的佔有率僅僅5%。有聲音認為，華為被制裁，給三星帶來了得天獨厚的發展機會，而印度市場的爭奪對於華為與三星而言，正是最為關鍵的「一役」。