新研究指空氣污染嚴重可致脫髮　室內運動更好？

運動有益健康，但新研究指出，空氣污染可能導致禿頭，如果不想變得童山濯濯，改成室內運動可能比較好。

韓國未來科學研究中心（Future Science Research Centre）研究人員在實驗室以PM10微粒、柴油粒子和人類毛囊真皮乳突細胞（follicle dermal papilla cell）進行實驗。結果顯示，PM10微粒和柴油粒子會減少β連環蛋白（Beta-catenin）。這種蛋白和頭髮生長相關。另外三種和頭髮生長及維持有關的週期素（cyclin），也隨著PM10粒子和柴油粒子濃度增加而出現減少現象。

領導研究的Hyuk Chul Kwon博士表示，雖然很難避免環境空氣污染，減少走在交通繁忙道路上的時間，尤其是繁忙時間，可減少曝露在空氣污染的時間。另外，如果要在戶外運動，要選空氣污染較不嚴重區域，並避免在紅燈久等。

中國大陸最近的研究指出，20歲年輕男性比上一代更早禿頭。先前的研究已經發現，空氣污染和癌症、心血管疾病有關，但空氣污染對皮膚、毛髮的影響相關研究不多甚至缺乏。空氣污染粒子來源包括燃燒化石燃料、興建房屋和採礦、生產水泥和磁磚等工業活動。

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