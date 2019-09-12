親子燒烤前必讀！專家詳解健康BBQ四妙法　有望減少逾九成致癌物

不少港人喜愛燒烤，但您真的會烤肉嗎？農業粉絲專頁「韋恩的食農生活」版主韋恩教導民眾正確烤肉四個妙法，讓烤肉所產生的致癌物，減少九成以上。

韋恩在文中表示，他的信念是「能吃就是福」，絕對不會像其他食安專家苦口婆心叫大家不要吃烤肉、說烤肉會致癌。他不會阻止大家去烤肉，只會教大家怎樣聰明的、科學來吃烤肉，盡可能降低致癌物。

因此介紹「韋恩流聰明烤肉四部曲」，韋恩表示，只要照做，根據理論推算，是可以減少九成以上的致癌物的；烤肉的食安風險，在於肉品在高溫加熱後，容易產生異環胺（HCA）等致癌物質，異環胺會破壞人體DNA、誘導癌細胞產生，對乳癌、大腸癌、食道癌、肺癌、攝護腺癌、胃癌等風險特別高。

因此，為了降低異環胺，有四個妙法（點圖繼續閱讀）↓↓↓

+ 8 + 7 + 6

韋恩表示，綜合以上四大秘訣，健康吃烤肉絕對沒問題，只是還是要注意別暴飲暴食，適量吃烤肉，健康又開心。

編按：韋恩為台灣大學食品科技研究所碩士畢業生，現任國際知名保健品牌研發部主管，同時擔任台灣保健營養食品公會法規委員會委員、中華有機與自然食品協會理事。

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