習近平即將訪印　日本加快聯合印度簽署七國協定

中國國家主席習近平即將訪問印度之際，日本加緊牽制中國步伐。作為其中一環，日本有望在2019年內同印度簽署《相互提供物資與勞務協定》（ACSA）。

日本正在推進12月日印首腦會晤事宜。（路透社）

日本《讀賣新聞》10月9日報道，日本政府以日本首相安倍晉三12月下旬訪問印度為契機，推動兩國簽署《相互提供物資與勞務協定》。

日本政府宣稱，該協定的應用環境是「聯合國維和行動和大規模災害等」。而根據該協定，一國若發生緊急情況時，日本自衛隊和印度軍隊可以相互提供在軍需領域內所需的糧食、燃料、彈藥等物資及醫療服務。

報道認為，該協定可以使日本自衛隊和其他國家軍隊的聯合演習或救災活動順利進行。在日本加強同印度聯繫的背景下，日本有意在東海、南海、印度洋加強支配力從而牽制中國。

《日本經濟新聞》也認為，考慮到中國在南海的影響力，日本此舉是為了擴大在太平洋的防衛合作框架。

目前，日本已同美國、澳洲、英國、法國、加拿大簽署該協定，若印度加入，日本將實現其聯合六個國家牽制中國的構想。

中國社會科學院日本研究所副研究員張曉磊曾指出，日本與多國簽署這項協議主要有三方面考量。首先，這項協議實際上擴展日本自衛隊的權限。第二，這將繼續落實日本的「印太戰略」多邊安全合作框架。第三，這項協議的實質是為實現日本安全戰略的加速調整，標誌着日本國際協調安全戰略的加強與深化。

《讀賣新聞》還透露，日本及印度政府正在推進日印兩國首次外長會議的方案，預計此次會議將討論建立自由開放的印度太平洋構想及擴大防衛領域交流等議題。