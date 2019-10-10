土耳其打擊敘利亞東北　埃爾多安普京事前曾通電話

土耳其總統埃爾多安（Recep Erdogan）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）曾於土耳其軍事打擊敘利亞東北部行動展開前通電話，討論軍事計劃。

土耳其於10月9日對敘利亞東北部發動軍事行動，造成多名平民死亡。（美聯社）

路透社10月9日報道，埃爾多安與普京在土耳其開始對敘利亞軍事行動前通電話，討論土耳其的軍事作戰計劃。

報道稱，埃爾多安表示，土耳其在敘利亞境內的行動將有助於敘利亞建立穩定與和平。普京呼籲土耳其認真權衡當前局勢，以免損害有關各方解決敘利亞危機的整體努力。兩國領導人重申將遵守9月在安卡拉舉行的阿斯塔納和談擔保國領導人會議上達成的協議，並再次明確尊重敘利亞主權、國家統一和領土完整的重要性。

土耳其外交部長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）9日在阿爾及利亞向記者表示，土耳其即將向聯合國和敘利亞在內的相關國家通報軍事行動，這將是一次給作戰地區帶來穩定和安全的機會。

恰武什奧盧表示，軍事行動將可能使定居在土耳其的難民自願返回敘利亞，「我們的唯一目標是那裏（敘利亞境內）的恐怖分子，我們將為敘利亞的領土統一做出重大貢獻」。

敘利亞外交部則通過阿拉伯敘利亞通訊社（SANA）發表公開聲明，譴責土耳其的「侵略計劃」。外交部指出，土耳其的攻擊行動和土耳其軍隊集結在國境地帶的行為赤裸裸地違反國際規定和聯合國憲章，在確保（本國）安全這一虛假借口下土耳其進行領土擴張不具有任何正當性。

敘利亞外交部還強調，敘利亞將使用所有合法手段保護本國主權，堅決打擊土耳其的侵略行為。