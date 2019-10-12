特朗普：香港示威正減退　中美達成首階段貿易協議有利市民

美國總統特朗普（Donald Trump）10月11日與到訪華盛頓的中國副總理劉鶴會面時表示，香港因反修例引起的示威有減退迹象，並認為美中兩國達成首階段貿易協議對港人有利。

美中貿易官員在華盛頓展開新一輪高級別談判後，劉鶴隨即訪問白宮。特朗普表示，美國與中國已達成第一階段協議，內容涉及智慧財產權、金融服務開放，以及大量美農產品採購，當中包括中國向美國承諾，將會採購高達 400 億到 500 億美元的農產品。華府也相應暫停下週對中國商品上調關稅。

特朗普向劉鶴提到香港問題，認為中國在香港問題上取得良好進展，他一直有留意事態發展，並向劉鶴表示香港市府現時參與的示威情況比數月前剛開始時大幅減少。他相信這次達成貿易協議可以為香港帶來正面作用。

再有美國議員要求禁止向警方出口催淚彈

另外，美國共和黨參議員斯科特（Rick Scott）10日去信賓夕法尼亞州武器生產商NonLethal Technologies，指該公司向香港警方出售催淚彈，等於支持中國政府傷害平民及和平示威者，因此呼籲對方考慮人權比利益更為重要，停止向香港出口相關武器。

不過該公司負責人Scott Oberdick向路透社表示，他還沒收到斯科特的來信，但被問到向香港警方出售裝備而惹來批評的看法時，他隨即掛線。

多名美國國會議員在夏天已經要求禁止向香港警方出售催淚彈，並去信國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及商務部長羅斯（Wilber Ross），要求暫停向警方提供人群控制及防暴裝備。而網上亦有超過11萬個聯署，希望白宮可以採取禁售行動。