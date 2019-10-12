日韓半導體貿易糾紛首輪磋商未有共識　同意繼續對話

日本和韓國官員10月11日於瑞士日內瓦舉行會談，尋求解決兩國近期的貿易糾紛。雖然雙方未有共識，惟會後同意繼續會面。

日韓關係近月陷入緊張，兩國在貿易問題上各不相讓，而在韓國亦發起杯葛日本的行動。（Getty Images）

日本早前加強對出口韓國的半導體材料實施外貿管制，首爾方面於是在9月11日向世界貿易組織（WTO）作出投訴。根據世貿規定，當事國要在正式投訴後60日內為解決爭端展開磋商。

率領韓國談判團的產業通商資源部新通商秩序合作官丁海官（Chung Hae-kwan）會後向傳媒表示，雙方同意有必要進一步磋商，並決定以外交途徑安排第二輪會談。

韓國認為，日本限制出口的措施是出於政治動機，報復韓國法院就二戰強迫徵用當地勞工的判決，不過東京方面則指韓國在敏感產品貿易的政策鬆散，因而須要實施管制。

假如日韓兩國未能在60日內收窄分歧，世貿爭端解決機構（Dispute Settlement Body）會成立專家小組仲裁。日本共同社指，專家小組會在180日內作出一審裁決，不過近年經過出現「超時」傾向，加上其中一方不服判決時可以向相當於終審機構上訴，意味爭議隨時拖延數年才可解決。